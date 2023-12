Prozess

18:35 Uhr

60.000 Euro für den Nachbarn: So verteidigt sich Jens Lehmann vor Gericht

Plus Der erste Tag im "Kettensägen-Prozess" gegen den früheren Nationaltorwart ist vorbei. Dabei wird rasch klar, wie die Defensiv-Strategie des ehemaligen FCA-Co-Trainers aussieht.

Von Christoph Frey

Jens Lehmann kennt das. Die Kameraleute rücken ganz nah an ihn heran, versuchen, jede Regung in seinem Gesicht einzufangen. Der einstige Fußball-Nationaltorwart reagiert wie früher, als vor dem Anpfiff die Hymnen erklangen. Blick geradeaus in die Ferne, die Hände auf dem Rücken verschränkt. Doch Jens Lehmann, heute 54, steht in keinem Fußballstadion mehr und trägt auch kein Torwart-Trikot. Im grauen Anzug mit dunkelblauem Schlips ist er an diesem Freitag in den Saal 125 des Amtsgerichts von Starnberg gekommen – als Angeklagter.

Dem 54-Jährigen, der in Berg am Starnberger See wohnt, wird von der Staatsanwaltschaft München II Sachbeschädigung, Beleidigung sowie Betrug in zwei Fällen vorgeworfen. Er soll seinem heute 92-jährigen Nachbarn einen Balken am Rohbau der Garage zersägt haben, über deren Lage es schon länger Streit gab. Auch eine Birke aus Nachbars Garten soll er bei der Gelegenheit zu Kleinholz verarbeitet haben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen