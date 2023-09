Bettlägerige Seniorin getötet: Pfleger vor Gericht

Ein 33 Jahre alter Pfleger soll in Niederbayern eine Seniorin misshandelt und dabei lebensgefährlich verletzt haben.

Einige Tage nach der Attacke starb die 89-Jährige in einem Krankenhaus. Am Dienstag (09.00 Uhr) beginnt am Landsgericht Landshut der Prozess gegen den Mann. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm Totschlag vor. Der Pole soll wegen Alkoholkonsums nicht schuldfähig gewesen sein. Für das Verfahren sind zunächst vier Verhandlungstage angesetzt worden.

Ihr Sohn hatte die Seniorin im Dezember 2022 in ihrem Haus in Eching (Landkreis Landshut) verletzt gefunden. Der Altenpfleger war geflohen. Die 89-Jährige wurde in eine Klinik gebracht. Der Tatverdächtige stellte sich in Regensburg der Polizei.

Der Mann hatte den Angaben nach seit August 2022 ihm Haus der 89-Jährigen gewohnt und diese betreut. Warum er sie angriff, war zunächst unklar geblieben. Nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft schlug er so massiv auf Kopf und Oberkörper der im Bett liegenden Frau ein, dass sie zahlreiche Knochenbrüche erlitt.

(dpa)