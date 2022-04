Prozess

vor 59 Min.

Der lange Weg zur Gerechtigkeit: Messerstecher steht in Würzburg vor Gericht

Passanten trauern am Tatort nach der Messerattacke in Würzburg vor zehn Monaten.

Plus Getrieben von Hass soll ein Mann in Würzburg auf wehrlose Menschen eingestochen haben. Drei Frauen starben. Für die Angehörigen bleibt die Frage, warum der wohl psychisch kranke Somalier überhaupt frei herumlaufen durfte.

Von Benjamin Stahl und Manfred Schweidler

Es ist 10.04 Uhr an diesem Freitagmorgen, als sich die Tür zu einem Nebenraum öffnet und Abdirahman J. den Saal betritt. Drei Polizisten führen den Messerangreifer von Würzburg zu seinem Platz auf der Anklagebank in den Mainfrankensälen. Die Veranstaltungshalle in Veitshöchheim (Lkr. Würzburg) ist zu einem Gerichtssaal umfunktioniert worden. Blitzlichtgewitter. Der Gang des Beschuldigten wirkt schleppend. Ob das an den Fußfesseln liegt oder eine Folge des Schusses in den Oberschenkel des Somaliers ist, mit dem ein Polizist den Horror vom Barbarossaplatz am 25. Juni 2021 beendete, wird nicht klar.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .