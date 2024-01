Fußballtrainer wegen sexuellen Missbrauchs vor Gericht

Ein Fußballtrainer aus München soll sich jahrelang an Jugendlichen vergangen haben.

An diesem Donnerstag (9.30 Uhr) beginnt am Landgericht München I der Prozess gegen den 47-Jährigen wegen Missbrauchs von Schutzbefohlenen und Vergewaltigung. Hunderte Fälle sind angeklagt.

Er soll die Jugendlichen und jungen Männer im Alter zwischen 14 und 19 Jahren bei angeblichen physiotherapeutischen Behandlungen missbraucht und in zahlreichen Fällen auch vergewaltigt haben.

Dabei nahm er laut Staatsanwaltschaft nach einem immer gleich ablaufenden Muster auf einer Massageliege in seinem Haus sexuelle Handlungen an den jungen Fußballern vor und gab an, dies diene der Durchblutung der Muskulatur.

Neun Verhandlungstage sind für den Prozess angesetzt, das Urteil könnte demnach am 26. Februar fallen.

(dpa)