Grausige Details zur Bluttat im Aschaffenburger Stadtpark: Beschuldigter zeigt vor Gericht keine Regung

Die Antragsschrift, die Oberstaatsanwalt Jürgen Bundschuh zum Auftakt des Verfahrens um den Messerangriff von Aschaffenburg vorträgt, strotzt nur so vor blutigen Details. Der mutmaßliche Täter, der 28-jährige Enamullah O., zeigt indes keine Regung. Immer wieder gähnt er und wirkt mehr oder weniger apathisch. Im Saal am Landgericht Aschaffenburg bekommt er an diesem Donnerstag die Vorwürfe von einem Dolmetscher übersetzt.

Die Hoffnung, dass die Verletzten und die Angehörigen der beiden Todesopfer, ein zweijähriges Kind und ein 41-jähriger Familienvater, Antworten auf die quälende Frage nach dem Motiv für das grausige Geschehen erhalten, stirbt gleich zu Beginn.

Ermittler sprechen von Schizophrenie-Erkrankung

Die Staatsanwaltschaft Aschaffenburg wirft dem Beschuldigten, der aktuell im Bezirkskrankenhaus Lohr untergebracht ist, Mord, versuchten Mord, Totschlag, versuchten Totschlag, Bedrohung sowie Körperverletzungsdelikte vor.

Die Ermittler gehen davon aus, dass der Flüchtling aus Afghanistan die Taten aufgrund einer Schizophrenie-Erkrankung im „Zustand der Schuldunfähigkeit“ begangen hat. Deshalb müsse er dauerhaft in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht werden. Eine Forderung, der sich der Anwalt des 28-Jährigen anschließt. Sein Mandant, sagt Jürgen Vongries, räume die Tatvorwürfe ein.

Zur Mittagszeit am 22. Januar 2025 waren in Aschaffenburg zwei Betreuerinnen mit fünf Krippenkindern, angeschnallt in einem Bollerwagen, unterwegs. Sie wollten auf einen Spielplatz in einem Park. Der Beschuldigte war kurz zuvor dort angekommen. Er führte Zeugen zufolge Selbstgespräche, bat Passanten um Marihuana und Zigaretten und spielte laut über sein Handy türkische Kampfmusik ab. Dabei, so die Staatsanwaltschaft, habe er die Kindergruppe beobachtet.

Zweijähriger hatte keine Überlebenschance

Weil ihnen die Situation unangenehm war, entschieden die Betreuerinnen, den Ort zu verlassen. Enamullah O. ging ihnen hinterher und lief plötzlich auf den Wagen mit den Kindern zu. Laut Anklage packte er den kleinen Bub mit marokkanischen Wurzeln am Kragen seines Schneeanzugs. Er griff zum mitgeführten Küchenmesser und stach auf den Jungen an Hals, Schulter und im Brustbereich ein. Dabei durchtrennte er mehrere Schlagadern und die Wirbelsäule. Der Zweijährige hatte keine Überlebenschance, er verblutete noch im Park.

Die 59-jährige Erzieherin, die dazwischengehen wollte, stieß der 28-Jährige zu Boden. Dann stach er auf den Nacken eines syrischen Mädchens ein – laut Staatsanwaltschaft mit der Absicht, die Zweijährige wie den kleinen Bub zu töten.

Ein 41-Jähriger, der seinen Sohn in einem Buggy im Park spazieren fuhr, und ein 73 Jahre alter Passant bekamen den Messerangriff mit. Sie griffen ein und versuchten, Enamullah O. zu überwältigen. Es kam zum Kampf, mehrfach stach der Beschuldigte dabei auf die beiden Männer ein.

Kleines Mädchen überlebte dank der beiden Passanten

Während der 73-Jährige mit schweren Stichverletzungen ins Krankenhaus kam und dort notoperiert wurde, starb der 41-Jährige „infolge eines akuten hochgradigen Blutverlusts“ noch vor Ort. Der Täter war ihm mit dem Messer bis zu 16,5 Zentimeter tief in den Körper eingedrungen. Unter anderem durchtrennte er dabei eine Lungenarterie.

Das syrische Mädchen überlebte – vermutlich dank des Einsatzes der beiden Passanten. Die Zweijährige litt laut Staatsanwaltschaft noch lange an posttraumatischen Störungen wie Albträumen, Durchschlafproblemen und Schreckhaftigkeit.

Als erster Zeuge schilderte an diesem Donnerstag ein leitender Kriminalbeamter, wie seine Kolleginnen und Kollegen den Tattag erlebt hatten. Und wie sie zur Rekonstruktion mehr als 50 Zeuginnen und Zeugen befragten. Eine Ermittlungsarbeit, die auch an den Polizisten nicht spurlos vorbeigegangen sei. Er habe Kollegen mit Tränen in den Augen gesehen.

Anwalt: Beschuldigter spricht von „Stimmen des Teufels“

Bei der Frage nach dem Motiv muss auch der leitende Ermittler der Kriminalpolizei passen. Weder Befragungen in der Asylunterkunft, Videos von der Zugfahrt des Beschuldigten aus dem nahen Alzenau, wo er lebte, noch Auswertungen des Handys hätten einen Anlass für die Tat ergeben: „Es ist kein auslösender Trigger, kein Motiv zu erkennen.“

Bleibt als Erklärung ein Satz des Verteidigers: „Der Beschuldigte ist ein sehr, sehr kranker Mensch“, sagte Anwalt Vongries. Der 28-Jährige habe lediglich diffuse Erinnerungen an das Geschehen. O. spreche von „Stimmen des Teufels“, die ihn angestiftet hätten.

Vongries räumte ein, dass der Verweis auf die Krankheit für die Opfer „kein Trost“ ist. Deshalb habe er seinem Mandanten geraten, sich nicht öffentlich zu entschuldigen. „So eine Effekthascherei werden wir nicht tun.“ Das Verfahren am Landgericht Aschaffenburg wird an diesem Freitag fortgesetzt.