Prozess in Stuttgart

Stuttgarter Sex-Bombe: Affäre um Andreas R. erschüttert Polizei und Politik

Andreas R. war bis November 2021 der ranghöchste Polizist in Baden-Württemberg. Nun steht er wegen sexueller Nötigung vor Gericht.

Plus Andreas R. war ein Überflieger, gefördert und befördert an die Polizeispitze Baden-Württembergs. Bis er eine Kollegin vor einer Kneipe sexuell genötigt haben soll.

Von Ulrike Bäuerlein

Man konnte sich kaum vorstellen, dass es im Prozess gegen Andreas R., den seit November 2021 suspendierten höchsten Polizeibeamten des Landes Baden-Württemberg, noch schmutziger werden kann. Aber tatsächlich scheint der Tiefpunkt im Stuttgarter Landgericht erst an diesem Verhandlungstag erreicht. Da ist das Verfahren gegen den 50-Jährigen, den der Boulevard beharrlich nur noch "Penis-Polizisten" nennt, längst zu einer Schlammschlacht geworden. Andreas R. soll eine jüngere, von seiner Beurteilung abhängige Polizeibeamtin im November 2021 sexuell genötigt haben. Die heute 34-jährige Polizistin ist Nebenklägerin in dem Verfahren.

Nun muss man wissen: Andreas R. war ein polizeilicher Überflieger, höchstgelobt für seine Fähigkeiten als Polizist, gefördert und befördert an die Polizeispitze von höchster Stelle. Auch deshalb löste der Fall ein bis heute andauerndes Beben an der Spitze der Landespolizei aus, Ermittlungen der Staatsanwaltschaft im Innenministerium, gegen den Innenminister und die Landespolizeipräsidentin, einen Untersuchungsausschuss im Landtag und eben den Strafprozess, der seit zwei Monaten andauert. Und viele Polizisten im Land sehen sich seither mit der Frage konfrontiert: Was läuft eigentlich schief bei der Polizei?

