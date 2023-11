Millionen-Diebstahl aus Geldtransporter: Trio vor Gericht

Zusammen mit seiner früheren Lebensgefährtin und deren Tochter soll der Fahrer eines Geldtransporters mehr als eine Million Euro aus dem Fahrzeug gestohlen haben - das Trio pflegte einen luxuriösen Lebensstil.

Die Tochter inszenierte sich im Internet als Influencerin. Im Prozess vor dem Landgericht Regensburg sind heute die Plädoyers vorgesehen. Am Nachmittag könnten bereits die Urteile verkündet werden.

Die Ermittler waren dem Trio schon bald nach der Tat auf die Spur gekommen. Der 56 Jahre alte Fahrer hatte der Anklage zufolge alleine am Wagen gewartet, während seine beiden Kollegen mit einem Geldkoffer in ein Geschäft gegangen waren. Als sie zurückkehrten, gab er an, von maskierten Männern überfallen worden zu sein, und machte dabei widersprüchliche Angaben.

Im Zuge der Ermittlungen stellte sich heraus, dass der 56-Jährige stattdessen einen Rucksack mit der Beute der 28 Jahre alten Tochter seiner Partnerin übergeben hatte. Später konnten die Ermittler den Großteil der Beute sicherstellen. Knapp 130.000 Euro sind allerdings verschwunden geblieben.

(dpa)