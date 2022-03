Prozess

18.03.2022

Nie wieder behindert: Für Florian Köbach endet ein jahrelanger Kampf

Plus Mit sechs Jahren wird Florian Köbach getestet. Angeblich hat er nur einen IQ von 64. Das soll sein ganzes Leben beeinflussen. Warum eine aktuelle Gerichtsentscheidung für ihn so wichtig ist.

Von Markus Bär

Florian Köbach ist überglücklich. Ein jahrelanger Kampf ist für ihn endlich vorüber. „Niemand darf mich jetzt mehr geistig behindert nennen“, sagt der 22-Jährige gegenüber unserer Redaktion. So interpretiert er eine Entscheidung des Sozialgerichts Ulm, die am Donnerstag gefällt wurde. Vor vielen Jahren, da war er erst sechs Jahre alt, hatte ihm ein Arzt die Diagnose „geistig behindert“ gegeben. Und diesen Stempel fühlt er bis heute. Dabei hat sich Florian Köbach unglaublich herausgekämpft. Gekämpft aus einem Leben voller Nachteile. Mit der Hilfe seines Pflegevaters Herbert Köbach, der immer an seinen Ziehsohn geglaubt hatte. „Das ist ein toller Erfolg“, sagt darum auch Herbert Köbach kurz nach der Verhandlung in Ulm. „Wir sind so froh.“

