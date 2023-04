Haftbefehl

Von Polizei gesuchter Mann blockiert Bundespolizeiparkplatz

Ein per Haftbefehl gesuchter Mann hat in Weiden in der Oberpfalz die Dienststelle der Bundespolizei zugeparkt.

Wie die Bundespolizei am Dienstag mitteilte, habe sich der 28-Jährige mit seinem Auto "gänzlich ungeniert" auf eine für die Einsatzfahrzeuge der Bundespolizei gekennzeichnete Parkbucht gestellt. Zwei Beamte machten ihn darauf aufmerksam und überprüften seine Personalien. Sie staunten nicht schlecht, als der Fahndungscomputer einen Treffer anzeigte: Die Düsseldorfer Staatsanwaltschaft suchte den Mann wegen "Dulden des Fahrens ohne Fahrerlaubnis" mit einem Haftbefehl. Der Mann hatte die Geldstrafe des Amtsgerichts Düsseldorf vom März 2023 in Höhe von 2400 Euro nicht bezahlt und hatte auch die Ersatzfreiheitsstrafe nicht angetreten. Daraufhin fahndete die Polizei nach ihm, bis er beim Falschparken aufflog. Er rief einen Bekannten an, der die Justizschulden des Mannes bei der Polizeiinspektion Essen bezahlte, so dass ihm das Gefängnis erspart blieb. Er wurde aus dem polizeilichen Gewahrsam entlassen und durfte sich einen neuen Parkplatz suchen. (dpa)

