Staatsanwaltschaft fordert hohe Haftstrafen im Goldschatz-Prozess

Es geht um den größten keltischen Goldfund des 20. Jahrhunderts, insgesamt 3,7 Kilogramm schwer. Dieser verschwand in der Nacht auf den 22. November 2022 aus dem Kelten- und Römermuseum im oberbayerischen Manching. Gestohlen haben sollen ihn vier Männer aus Norddeutschland, die sich deshalb seit Januar vor dem Landgericht Ingolstadt verantworten müssen. Nun hat die Staatsanwaltschaft plädiert. Geht es nach ihr, wandern die ungeständigen Angeklagten für viele Jahre hinter Gitter.

Ingolstadt: Angeklagte im Goldschatz-Prozess sollen bis zu zwölf Jahre ins Gefängnis

„Aus Sicht der Staatsanwaltschaft ist der Tatnachweis hinsichtlich aller Angeklagten geführt“, fasst die Staatsanwältin die umfangreiche Beweisaufnahme zusammen. Die Ermittler hätten ein Mosaik aus etlichen Indizien zusammengefügt und die Männer so überführt. Für den Kopf der Bande, Robert K., fordert sie eine Gesamtfreiheitsstrafe von zwölf Jahren, für seine Komplizen Alexander K., Maximilian S. und Jörn M. eine Strafe von jeweils zehn, acht und sechseinhalb Jahren. Die Staatsanwältin sei sich bewusst, wie sie sagt, dass dies hohe Strafen seien, doch sie seien der Sache angemessen. Den Angeklagten wird nicht nur der Diebstahl des Manchinger Goldschatzes zur Last gelegt, auch noch zahlreiche weitere Einbruchsdiebstähle in Supermärkte, Schnellrestaurants und Tankstellen im gesamten Bundesgebiet und in Österreich sollen auf ihr Konto gehen, teils mit massivem Sach- und Beuteschaden. Die Tat in Manching stelle jedoch alle anderen Fälle in den Schatten, so die Staatsanwältin. Denn hier sei den Angeklagten „die Zerstörung eines wertvollen Kulturguts egal“ gewesen.

Aus dem Kelten- und Römermuseum in Manching wurde der kostbare Goldschatz gestohlen. Foto: Peter Kneffel/dpa (Archivbild)

Den Männern blüht im Falle eines Schuldspruchs aber nicht nur eine lange Haftstrafe. Die Staatsanwaltschat hat außerdem die Einziehung von Wertersatz angeordnet. Bei Robert K., dem die meisten Taten nachgewiesen werden konnten, beläuft sich die Summe auf rund 1,6 Millionen Euro, bei Alexander K. auf knapp 1,5 Millionen Euro, bei Maximilian S. auf gut 1,4 Millionen Euro und bei Jörn M. auf ungefähr 1,3 Millionen Euro, was dem Verkehrswert des Goldschatzes entspricht. Bis zu einem rechtskräftigen Urteil gilt die Unschuldsvermutung.