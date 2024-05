Lohr

14:00 Uhr

Prozess um Mord an 14-Jährigen: Angeklagter will Schweigen brechen

Plus Das Landgericht Würzburg verhandelt den Fall hinter verschlossenen Türen. Der erste Prozesstag war bereits nach einer Stunde vorbei, die Verteidiger haben um Vertagung gebeten.

Von Manfred Schweidler

Kein Unbefugter bekommt den 14-Jährigen zu Gesicht, der einen Gleichaltrigen getötet haben soll. Dafür sorgt das Landgericht Würzburg. Abgeschirmt wird er zum Prozessauftakt am Freitagmorgen über einen Hintereingang ins Gericht geführt, damit ihn niemand fotografieren kann.

Erst als die Presse aus dem Saal ist, wird der Angeklagte hereingeführt

Die Presse darf nur den leeren Platz auf der Anklagebank fotografieren, wo drei Verteidiger auf ihn warten. Erst als die Presse weg ist, wird er in den Raum hereingeführt. Nun soll das Gericht 17 Verhandlungstage lang bis in den August hinein prüfen, ob und warum der Jugendliche am 8. September 2023 seinen Mitschüler in Lohr zu dem Platz neben dem Schulzentrum bestellte, ihm die Pistole von hinten an den Kopf hielt und abdrückte.

