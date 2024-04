Verschwundene Schwangere: Lebensgefährte sagt aus

Im Prozess um den mutmaßlichen Mord an einer Schwangeren soll am heutigen Montag der Lebensgefährte und Vater des ungeborenen Kindes aussagen.

Am Vormittag sind vor dem Landgericht in Nürnberg mehrere Polizeibeamte als Zeugen geladen, die die Kammer zu den Ermittlungen befragen will.

Die im achten Monat Schwangere war im Dezember 2022 spurlos verschwunden. Die Staatsanwaltschaft wirft ihrem früheren Lebensgefährten und seinem Geschäftspartner vor, die 39-Jährige verschleppt und ermordet zu haben. Danach sollen sie eine falsche Spur gelegt haben, um den Eindruck zu erwecken, das Opfer habe sich ins Ausland abgesetzt. Eine Leiche ist bis heute nicht aufgetaucht.

Der 50-Jährige aus Bosnien-Herzegowina und der 48-jährige Deutsche müssen sich seit vergangener Woche wegen Mordes, Geiselnahme, Betrugs und anderer Straftaten vor Gericht verantworten. Am ersten Prozesstag schwiegen beide zu den Vorwürfen. Die Kammer geht von einer umfangreichen Beweisaufnahme aus. Bis Ende Juli sind insgesamt 37 Verhandlungstage angesetzt.

(dpa)