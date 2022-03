Hofbräuhaus und Hofbrauhaus: Bierfrieden im Streit ums "äu"

In München steht ein Hofbräuhaus - Touristen haben aber oft Probleme mit dem "äu". Deshalb stritten die Münchner mit dem "Dresdner Hofbrauhaus". Nun gibt es eine Lösung.

In München steht ein Hofbräuhaus. Das ist unumstritten und nicht nur deshalb in bayerisches Liedgut gegossen worden. In Dresden steht kein Hofbräuhaus. Das ist ebenso unumstritten – und trotzdem führte es unlängst zu einem Streit, der nun beigelegt wurde.

Kurz zusammengefasst drehte sich der Streit ums „äu“. Dieses wollte ein Dresdner Lebensmittelhändler dem Münchner Hofbräuhaus zwar gar nicht streitig machen, als er sich 2011 die Marke „Dresdner Hofbrauhaus“ beim Deutschen Patent- und Markenamt sichern ließ, die Konkurrenz aus der bayerischen Landeshauptstadt wurde dennoch nervös. Zu ähnlich sei der Name ihrer geschützten Marke. Vor allem im Ausland liege die Verwechslungsgefahr quasi bei 100 Prozent – weil es in vielen Sprachen keine Umlaute gebe, sei dort ein Hofbräuhaus gleichbedeutend mit einem Hofbrauhaus.

Hofbräuhaus, Hofbrauhaus - in vielen Sprachen gibt es keine Umlaute

Es kam, wie es kommen musste, nämlich zum Gang vor Gericht. Bei der Verhandlung vor dem Landgericht München I Ende Februar hatte sich eine Lösung des Problems angedeutet. Das Gericht hatte vorgeschlagen, die Dresdner könnten doch auf das „Hof“ verzichten und stattdessen als „Brauhaus“ den Biermarkt erobern.

Die Dresdner hatten ihrerseits vorgeschlagen, auf den Markeneintrag zu verzichten – für eine Überweisung aus München in Höhe von einer halben Million Euro. Eine Idee, die im dortigen Hofbräuhaus keinen Widerhall fand. Zumindest in der damaligen Verhandlung nicht.

Eine Brauereikutsche steht vor dem Hofbräuhaus in München. Foto: Felix Hörhager, dpa

Vergleich geschlossen: Der Streit ums "äu" ist beigelegt

Am Donnerstag teilte nun das Landgericht mit, dass der Rechtsstreit beigelegt wurde. Beide Parteien hätten einen Vergleich geschlossen. Wie dieser aussieht, blieb jedoch geheim. Man habe dem Vorschlag des Gerichts folgend das Gespräch mit den Dresdnern gesucht, sagte Hofbräu-Sprecher Stefan Hempl und verwies auf die Vertraulichkeit des Vergleichs.

In einer Mitteilung hieß es zudem: „Nach der langwierigen Streitigkeit zur Verteidigung seiner bekannten Marken- und Kennzeichenrechte ist Hofbräu München sehr erfreut über den positiven Abschluss dieses Falls einer Markenverletzung.“

Klingt zumindest nicht so, als müsste München um sein Hofbräuhaus bangen. Warum auch?! Es steht ja da.