Plädoyers im Prozess um ICE-Messerattacke erwartet

Auf einer ICE-Fahrt griff ein Mann vor mehr als einem Jahr mehrere Reisende unvermittelt mit einem Messer an. Im Prozess gegen den mutmaßlichen Täter kommt es nun voraussichtlich zu Plädoyers - eine Woche später soll das Urteil folgen.

In dem Prozess um die blutige Messerattacke auf Reisende in einem ICE vor mehr als einem Jahr werden am Donnerstag (9.00 Uhr) vor dem Oberlandesgericht München Plädoyers erwartet. Vor rund zwei Monaten hatte der Prozess gegen den mutmaßlichen Täter begonnen. Ende kommender Woche soll es voraussichtlich zu einem Urteil kommen.

Die Anklage wirft dem zur Tatzeit 27-Jährigen unter anderem versuchten Mord und gefährliche Körperverletzung vor. Er soll am 6. November 2021 in einem ICE auf der Fahrt nach Nürnberg unvermittelt vier Männer mit einem Messer angegriffen und drei von ihnen schwer verletzt haben. Im Zentrum steht seit Prozessbeginn die Frage, ob es sich bei dem mutmaßlichen Täter um einen Dschihadisten handelt und wie sein psychischer Zustand zum Zeitpunkt der Tat einzuschätzen ist.

Im Verlauf der Verhandlung wurden unter anderem die Opfer, Zeugen und diverse Sachverständige angehört. Das Gericht hatte zu Beginn des Verfahrens 24 Verhandlungstage bis zum 23. Dezember angesetzt - an diesem Tag wird nun voraussichtlich auch das Urteil verkündet. Die Plädoyers sollen voraussichtlich am Freitag fortgesetzt werden.

(dpa)