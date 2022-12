Lawinengefahr in Tirol: Tauwetter in bayerischen Alpen

Das Land Tirol warnt vor den Weihnachtsfeiertagen vor Touren im freien Gelände.

Der Lawinenwarndienst empfiehlt "dringend, auf den gesicherten Pisten zu bleiben. Im freien Skiraum ist große Erfahrung und defensives Verhalten nötig", hieß es in einer Mitteilung am Freitag. Im Laufe des Tages steige die Lawinengefahr auf Stufe vier an - das bedeutet große Lawinengefahr.

Eine Warmfront sorgt auch in den bayerischen Alpen für Tauwetter bis in hohe Lagen. Für die Allgäuer Alpen warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor ergiebigem Dauerregen. Bis zu 90 Liter pro Quadratmeter sind bis Samstagabend möglich, in Staulagen sogar Mengen bis 140 Liter. Das Tauwetter setzt auch der Schneedecke in den bayerischen Wintersportgebieten wie Lenggries oder Garmisch-Partenkirchen zu.

(dpa)