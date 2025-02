Prozesse Tödlicher WG-Streit - Lebenslange Haft gefordert

Der brutale Mord an einem 48-Jährigen in Oberfranken sorgte 2023 für Entsetzen. Da er zwei WG-Mitbewohner dazu angestiftet haben soll, könnte ein 41-Jähriger nun für lange Zeit in Haft kommen.