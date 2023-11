Prügelei an Münchner U-Bahnhof: Jugendliche mit Kieferbruch

Bei einem Streit am U-Bahnhof Karl-Preis-Platz in München wurde eine 15-Jährige schwer verletzt. Nun ermittelt die Polizei insgesamt gegen vier Personen.

Zwei 15-jährige polizeibekannte Mädchen trafen sich am vergangenen Samstag gegen 22.45 Uhr im Bereich des U-Bahnhofs Karl-Preis-Platz in München. Die beiden Münchnerinnen wollten sich nach einem vorangegangenen Streit offenbar aussprechen, wie die Polizei mitteilt. Eines der Mädchen kam in Begleitung von zwei Bekannten, einer 14-Jährigen und einem 40-Jährigen. Das Gespräch endete letztendlich in einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen allen Anwesenden.

Nach aktuellem Ermittlungsstand der Polizei wurde die allein anwesende 15-Jährige von der 14-Jährigen und der anderen 15-Jährigen angegriffen und ging zu Boden, Daraufhin zog sie ein Messer aus ihrer Hosentasche und versuchte damit, die 15-Jährige zu attackieren. Der 40-Jährige bemerkte das und trat mit den Füßen auf das am Boden liegende Mädchen ein. Auch die beiden anderen Jugendlichen schlugen dann auf die 15-Jährige ein. Diese stach dem 40-Jährigen mit dem Messer in den Oberschenkel. Nachdem die drei anschließend von ihr abließen, flüchteten sie in eine nahegelegene U-Bahn.

Streit an Münchner U-Bahnhof: 15-Jährige schwer verletzt

Alle Beteiligten konnten von den zwischenzeitlich verständigten Polizeibeamten in der Nähe des U-Bahnhofs festgenommen werden. Der am Boden liegende 15-Jährige wurde bei der Auseinandersetzung der Kiefer und ein Finger gebrochen, zudem erlitt sie Prellungen am ganzen Körper. Sie musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Auch der 40-Jährige kam verletzt in ein Krankenhaus. Die Polizei ermittelt nun gegen alle Beteiligten wegen gefährlicher Körperverletzung.