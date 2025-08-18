Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Bayern
Icon Pfeil nach unten

Psychiatrische Einrichtung: Polizei fahndet nach Mann aus Psychiatrie in Erlangen

Psychiatrische Einrichtung

Polizei fahndet nach Mann aus Psychiatrie in Erlangen

Er bekam Ausgang, kam aber nicht mehr zurück: Die Polizei fahndet nach einem Mann aus einer Psychiatrie in Erlangen. Von ihm gehe keine Gefahr aus, heißt es.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Die Klinik informierte die Polizei in der Nacht auf Sonntag darüber, dass der Mann von einem genehmigten Ausgang nicht zurückgekehrt sei. (Symbolbild)
    Die Klinik informierte die Polizei in der Nacht auf Sonntag darüber, dass der Mann von einem genehmigten Ausgang nicht zurückgekehrt sei. (Symbolbild) Foto: Daniel Vogl/dpa

    Ein in einer psychiatrischen Einrichtung in Erlangen untergebrachter Mann ist nach einem Ausgang nicht mehr zurückgekommen. Die Polizei fahndet nach ihm, wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Mittelfranken sagte.

    Der Mann sei am Samstag allein bei einem genehmigten Ausgang gewesen. Die Klinik am Europakanal in Erlangen habe die Polizei in der Nacht auf Sonntag darüber informiert, dass der Mann nicht zurückgekehrt sei. Von ihm gehe nach Einschätzung der Klinik keine Gefahr aus.

    Das nähere Umfeld des Mannes und mehrere Adressen seien bereits überprüft worden, dort habe man den Mann aber nicht angetroffen. Es gebe aufgrund der Einschätzung der Klinik derzeit keine größere Suche nach dem Mann.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden