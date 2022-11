Psychische Erkrankungen

17:15 Uhr

Mediziner warnen: Psychische Erkrankungen nehmen bei Kindern und Jugendlichen zu

Die Zahl von psychischen Krankheiten und Verhaltensstörungen bei Kindern ist in Bayern stark angestiegen.

Plus Essstörungen und andere psychische Erkrankungen nehmen bei Heranwachsenden deutlich zu. Die Spätfolgen sind enorm. Doch viele Eltern reagieren viel zu spät.

Es sei ein "Tsunami", eine gigantische Welle, die da auf uns zukommt, warnt Dr. Christian Voigt. Immer mehr fettleibige, immer mehr magersüchtige Kinder und Jugendliche kommen in seine Praxis in Stadtbergen im Landkreis Augsburg. Die Zunahme der Essstörungen sei massiv. Doch viele Eltern würden den besorgniserregenden Zustand ihrer Kinder gar nicht erkennen, sagt der Obmann der Kinder- und Jugendärzte für Augsburg und Nordschwaben. Dabei seien die damit verbundenen Folgen dramatisch: Hoher Blutdruck, ein erhöhtes Diabetesrisiko, Knochen- und Gelenkprobleme, um ein paar Beispiele zu nennen. "Da wächst eine Generation heran, die viel zu früh Erkrankungen bekommt, die eigentlich erst im Alter auftreten", sagt Voigt und ergänzt: "Viele unserer Kinder altern also früher – das ist doch grauenhaft."

