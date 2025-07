Frau greift Mann mit Messer an - Polizisten ziehen Waffen

In München soll eine psychisch auffällige Frau einen jungen Mann mit einem Messer verletzt haben. Bei der Festnahme zogen die herbeigerufenen Beamten ihre Dienstwaffen, wie die Polizei mitteilte.

Den Angaben zufolge zerkratzte die 46-Jährige am Mittwoch mit einem Teppichmesser den Lack mehrerer parkender Autos. Anschließend griff sie einen 25-Jährigen an und fügte ihm einen «oberflächlichen Schnitt am Arm» zu, wie ein Polizeisprecher sagte. Der Mann konnte sich in Sicherheit bringen und einen Notruf absetzen.

Widerstand bei der Festnahme

Als die Einsatzkräfte eintrafen, hielt die Frau das Messer den Angaben zufolge noch in der Hand. Die Beamten zogen daher ihre Dienstwaffen und brachten die 46-Jährige zu Boden. Laut Polizei leistete sie erheblichen Widerstand, wurde jedoch vorläufig festgenommen. Das Messer wurde sichergestellt.

Die Frau wurde in eine psychiatrische Einrichtung eingewiesen. Der Verletzte wurde vom Rettungsdienst versorgt. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung, Sachbeschädigung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.