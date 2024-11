Granaten-Attrappe löst Polizeieinsatz aus

Mit einer Granaten-Attrappe hat ein Mann aus der Oberpfalz die Polizei in Atem gehalten. Die Einsatzkräfte waren am Freitagabend nach Polizeiangaben zu dem 42-Jährigen nach Bruck in der Oberpfalz (Landkreis Schwandorf) gerufen worden, weil er sich in einem psychischen Ausnahmezustand befand und in seinem Haus mit Waffen hantierte, wie die Polizei mitteilte. Spezialeinsatzkräfte und Streifen nahmen den Mann fest.

Bei der anschließenden Durchsuchung der Wohnung hätten Beamten die falsche Granate gefunden, hieß es. Da zunächst unklar gewesen sei, ob von dem Gegenstand eine Gefahr ausgehe, sei der Bereich abgesperrt und das Bayerische Landeskriminalamt hinzugezogen worden. Nach einer Untersuchung konnte jedoch Entwarnung gegeben werden. Der Mann wurde in eine Spezialklinik eingeliefert. Der Einsatz war vor Mitternacht beendet.