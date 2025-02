München hat jetzt eine Pumuckl-Ampel: Hier ist sie zu finden

„Hurra, hurra, der Pumuckl ist da.“ Das Lied der früheren Kinderserie „Meister Eder und sein Pumuckl“ dürfte von nun an wieder häufiger Menschen in München auf ihrem täglichen Weg zur Arbeit, in die Schule oder zum Einkauf durch den Kopf gehen. Der Grund: Die bayerische Landeshauptstadt hat die erste von drei Pumuckl-Ampeln eingeweiht. Wie der Münchner Rathaus Umschau zu entnehmen ist, haben Oberbürgermeister (OB) Dieter Reiter sowie Mobilitätsreferent Georg Dunkel die Ampel an einer Kreuzung im Münchner Bezirk Lehel enthüllt, unweit der einstigen Werkstatt des Schreinermeisters Eder.

Erste Pumuckl-Ampel in München enthüllt

Bei der Einweihung der ersten von insgesamt drei Ampeln mit dem Kobold waren unter anderem auch die Familie der verstorbenen Pumuckl-Autorin Ellis Kaut sowie Barbara von Johnson, die Illustratorin der Pumuckl-Originalfigur, anwesend. Die neue Ampel ist an der Kreuzung von Liebig-, Trift- und Wagmüllerstraße zu finden. Auf ihr sehen Fußgängerinnen und Fußgänger, je nachdem was gerade angezeigt ist, einen grünen, energisch laufenden Pumuckl oder einen roten stehenden Pumuckl, der die Arme zu beiden Seiten ausbreitet.

Icon Vergrößern Der Pumuckl leuchtet an einer Ampel in München künftig in Rot und Grün. Foto: Sven Hoppe, dpa Icon Schließen Schließen Der Pumuckl leuchtet an einer Ampel in München künftig in Rot und Grün. Foto: Sven Hoppe, dpa

Die Idee habe OB Reiter sofort gefallen, wird er in dem Bericht zitiert. Ellis Kaut habe mit dem Pumuckl „eine ganz wunderbare Koboldfigur geschaffen, die zeitlos ist und viele Generationen bis heute begeistert“. Er hoffe, dass der Kobold die Passantinnen und Passanten zum Schmunzeln bringe und an der Kreuzung auch immer brav sichtbar bleibe.

Wo steht die Pumuckl-Ampel in München?

Mobilitätsreferent Dunkel sagte demnach: „Der Pumuckl steht für München und vor allem für das Lehel wie kaum eine andere Kinderfigur.“ Zwei weitere Pumuckl-Ampeln sollen bald folgen, auch weitere Standorte werden geprüft.

Das sind die drei (künftigen) Standorte der Pumuckl-Ampeln:

Kreuzung von Liebig-, Trift- und Wagmüllerstraße

Kreuzung von Robert-Koch- und Sternstraße

Kreuzung von Stern- und Widenmayerstraße

Pumuckl: TV-Kultserie wurde in der Widenmayerstraße gedreht

Die TV-Kultserie aus den 1980er Jahren mit Gustl Bayrhammer in der Hauptrolle als liebenswerter Schreinermeister Franz Eder, wurde im Hinterhaus der Widenmayerstraße 2 im Lehel gedreht. Hier war die Werkstatt Eders. Die Räumlichkeiten wurden später abgerissen. Eine Gedenktafel erinnert heute daran. Straßenaufnahmen für die Serie wurden zudem in der Tattenbachstraße, ebenfalls im Lehel, durchgeführt.