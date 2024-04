Autozulieferer Grammer mit Umsatz- und Ergebnisrückgang

Der bayerische Auto- und Bahnzulieferer Grammer ist schwach ins laufende Jahr gestartet.

Der Konzernumsatz von Januar bis März sank gegenüber dem Vorjahresquartal um fast 6 Prozent auf 557 Millionen Euro, der Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) fiel um zwei Drittel auf 3,9 Millionen Euro. Als Gründe nannte das Unternehmen am Dienstag die unerwartet schwache Nachfrage der Kunden in Europa und Asien, höhere Kosten durch schwankende Werksauslastungen und Anlaufkosten für das neue Nutzfahrzeuge-Werk in den USA. Der Vorstand halte an seiner Jahresprognose fest.

Grammer hatte aufgrund fortdauernder Probleme im Nordamerika-Geschäft im vergangenen Jahr ein unerwartet niedriges Ergebnis erwirtschaftet. Das Unternehmen peilt im laufenden Jahr einen Umsatz auf Vorjahresniveau von 2,3 Milliarden Euro und einen Anstieg des bereinigten Betriebsergebnisses auf 75 Millionen Euro an. Grammer beschäftigt rund 14.200 Menschen und baut Kopfstützen, Armlehnen und Mittelkonsolen für Autos sowie Sitze für Busse, Bahnen, Lastwagen, Traktoren und Baumaschinen. Mehrheitsaktionär ist der chinesische Ningbo-Jifeng-Konzern.

(dpa)