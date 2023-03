Deutsche Pfandbriefbank erwartet weiteren Gewinnrückgang

Die Deutsche Pfandbriefbank stellt sich nach einem Gewinnrückgang im abgelaufenen Jahr für 2023 auf noch weniger ein.

Der Gewinn vor Steuern dürfte wegen höherer Investitionen von zuletzt 213 Millionen auf 170 bis 200 Millionen Euro sinken, teilte der im SDax gelistete Gewerbeimmobilien-Finanzierer am Donnerstag in Garching bei München mit. "Die solide operative Performance und die komfortable Kapitalausstattung geben uns die Möglichkeit, in diesem Jahr verstärkt in die strategische Weiterentwicklung der Bank zu investieren", sagte Vorstandschef Andreas Arndt.

Im abgelaufenen Jahr ging der Vorsteuergewinn der Bank wegen rückläufiger Vorfälligkeitsentschädigungen um 12 Prozent auf 213 Millionen Euro zurück. So hatte die Pfandbriefbank 2021 ungewöhnlich stark davon profitiert, dass viele Kunden ihre Kredite vorzeitig ablösten und hohe Vorfälligkeitsentschädigungen entrichteten. Dies wiederholte sich 2022 angesichts der stark gestiegenen Zinsen nicht.

Zudem ging das Zinsergebnis der Bank um ein Prozent auf 489 Millionen Euro zurück, so dass die gesamten operativen Erträge um 10 Prozent auf 531 Millionen Euro sanken. Zwar legte die Bank mit 44 Millionen Euro nur gut halb so viel Geld für drohende Kreditausfälle zurück wie im Vorjahr. Dennoch sank der Überschuss wegen der geringeren Erträge um 18 Prozent auf 187 Millionen Euro.

(dpa)