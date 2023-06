Bilder aus der Region: Welches ist echt, welches von einer KI erstellt?

Neuschwanstein, Ulmer Münster, Nördlingens Altstadt. Wir haben eine KI um Fotos von bekannten Orten in der Region gebeten. Sie dürfen raten: Können Sie die echten Fotos von den KI-Bildern unterscheiden?

Der Papst trägt eine hippe Daunenjacke, Angela Merkel joggt am Strand mit Barack Obama, Donald Trump wird von der Polizei durch New York gejagt. Von allen diesen Ereignissen gibt es Fotos. Das Problem: Stattgefunden haben sie nicht. Donald Trump ist noch immer ein freier Mann und der Papst bleibt style-technisch seiner Soutane treu. Ja, die Bilder existieren. Aber sie wurden von einer KI erstellt.

Das lässt die Frage aufkommen: Wie gut lassen sich künstlich generierte Fotos noch von echten unterscheiden? Hier dürfen Sie es ausprobieren. Wir haben eine Künstliche Intelligenz gebeten, Fotos von bekannten Orten in der Region zu erstellen. Sie können raten, welches tatsächlich fotografiert wurde und welches der Fantasie einer KI entsprungen ist. Viel Spaß!

1. Das Schloss Neuschwanstein

Wir beginnen mit dem wahrscheinlich bekanntesten Wahrzeichen der Region: Schloss Neuschwanstein. Kaum ein Ort in Deutschland wird so oft von Touristinnen und Touristen besucht. Aber welches ist das echte?

Foto: Bing Image Creator/Canva

2. Das Ulmer Münster

Von Schwangau zieht es uns gut 130 Kilometer nach Nordwesten. Und wir kommen zu einem anderen berühmten und vor allem hohen Bauwerk. Welches dieser Bilder zeigt das Ulmer Münster?

Foto: Bing Image Creator/dpa

3. Das Münchner Rathaus

Weiter geht es in der Landeshauptstadt. Eines der Fotos zeigt tatsächlich das Münchner Rathaus, das andere hat eine KI erstellt.

Foto: Bing Image Creator/dpa

4. Die Isar durch München

Wir bleiben noch kurz in München und spazieren über die Isar. Welches Foto ist echt?

Foto: Bing Image Creator/Canva

5. Der Leuchtturm in Lindau

Noch einmal geht es ans Wasser. Dieses Mal an den Bodensee. Dahin, wo der einzige Leuchtturm Bayerns steht: nach Lindau. Aber wie sieht der nochmal aus?

Foto: Bing Image Creator/Canva

6. Das Kloster Andechs

Diese beiden Gebäude sehen sich nicht besonders ähnlich. Eines hat die KI sich ausgedacht, das andere zeigt tatsächlich das Kloster Andechs. Jetzt müsste man nur wissen, wie das echte aussieht...

Foto: Bing Image Creator/Canva

7. Das Atomkraftwerk in Gundremmingen

Zugegeben: Es ist nicht das schönste Fotomotiv in der Region. Seit Ende 2021 ist das Atomkraftwerk in Gundremmingen nicht mehr am Netz. Viele Jahre lang wurde hier Strom produziert. Wissen Sie, welches das echte Krenkraftwerk zeigt?

Foto: Bing Image Creator/Canva

8. Nördlingen von oben

Kaum eine Stadt in der Region hat eine so schöne und gut erhaltene Altstadt wie Nördlingen. Eines dieser Fotos zeigt sie aus der Vogelperspektive.

Foto: Bing Image Creator/Canva

9. Das Legoland

Das Legoland in Günzburg unterscheidet sich vor allem durch einen Aspekt von anderen Freizeitparks: die vielen detailverliebten Lego-Gebäude. Welches dieser Bilder ist dort entstanden?

Foto: Bing Image Creator/Canva