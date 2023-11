Filmemacher Rainer Erler ist tot: Er wurde 90 Jahre alt

Der Schriftsteller und Regisseur Rainer Erler ist gestorben. Das teilte seine Familie am Mittwoch mit.

Der Münchner Filmemacher Rainer Erler ist tot. Er sei am Mittwoch im Alter von 90 Jahren in seiner Wahlheimat Perth in Australien gestorben, wie seine Familie mitteilte.

Münchner Filmemacher Rainer Erler ist tot

Erlers Lebenswerk umfasst mehr als 40 Spielfilme, 14 Romane, mehrere Erzählungen, Kurzgeschichten und Bühnenwerke. Er beschäftigte sich darin vor allem mit gesellschaftlich brisanten Themen. Zu seinen bekanntesten Werken zählen "Seelenwanderung", eine gesellschaftskritische Komödie, "Plutonium", ein Polit-Drama und der Psycho-Thriller "Fleisch", der sich mit Organhandel befasst. Sein letzter Film, "Die Kaltenbach-Papiere", stammt aus dem Jahr 1990. Zur Besetzung gehörten Mario Adorf und Ulrich Tukur.

Erler wurde 1933 in München geboren. Bis zum Ausbruch der Corona-Pandemie lebte Erler abwechselnd in der Nähe von Bad Tölz und bei seiner Tochter in Australien, seit 2020 blieb er allerdings in Australien. (mit dpa)