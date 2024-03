Rammingen

Unfall mit Schulbus endet für Kinder glimpflich

Einsatzkräfte der Feuerwehr stehen neben einem beschädigten Auto an der Unfallstelle.

Ein Verkehrsunfall mit einem Schulbus, in dem sieben Kinder gesessen haben, hat am Montag in Schwaben einen glimpflichen Ausgang genommen.

Nach Angaben der Polizei wurden die 57 Jahre alte Fahrerin des Kleinbusses sowie ein 53-Jähriger in einem anderen Fahrzeug leicht verletzt. Die Kinder im Alter von fünf bis sieben Jahren blieben nach ersten Informationen unverletzt. Sie wurden dennoch in Krankenhäuser gebracht, um Verletzungen auszuschließen. Nach ersten Ermittlungen hatte der 53 Jahre alte Autofahrer auf einer Kreisstraße zwischen Türkheim und Rammingen (Landkreis Unterallgäu) beim Abbiegen dem Schulbus die Vorfahrt genommen. Gegen den Mann wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. Der Sachschaden beträgt den Angaben zufolge 25.000 Euro. Polizeimitteilung (dpa)

