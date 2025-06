Die besten Campingplätze Europas: Sechs Favoriten sind in Bayern

Die Natur genießen, entspannen und kein Stress mit Hotelbuchung und Co.: Camping ist für viele eine gute Alternative zum klassischen Urlaub. Der stellplatz.info-Award 2025 zeigt, welche die beliebtesten Campingplätze in Europa sind. Dazu zählen auch mehrere Plätze aus Bayern.

Die Bewertungsgrundlage für das Ranking waren mehrere Kriterien: Zum einen muss der Platz mindestens 100 Bewertungen mit durchschnittlich 4,5 von 5 Sternen auf Google oder anderen Plattformen aufweisen. Auch Bewertungen bei stellplatz.info selbst und eine manuelle Prüfung durch deren Team waren entscheidend. Die beliebtesten Reisemobilplätze wurden auf Basis von über acht Millionen Gästebewertungen ermittelt. Dafür wurden nach eigenen Angaben mehr als 17.000 Stellplätze in 42 Ländern überprüft, um die 50 Favoriten zu finden.

Beliebteste Campingplätze Europas: Diese Plätze in Bayern haben es geschafft

Auf den vierten Platz im Gesamtranking hat es der Campingpark Nabburg in der Oberpfalz geschafft. Der Platz wurde im August 2023 neu eröffnet und punktet etwa mit der Nähe zum Fluss Naab, auf dem Kanutouren möglich sind. Auch ein Freibad gibt es. Der Platz überzeugte auch mit der Lage zwischen der Altstadt von Nabburg und der Natur.

Immer mehr Menschen machen Urlaub im Wohnmobil oder im Zelt. Das beliebteste Bundesland bei den Camperinnen und Campern ist Bayern.

Ebenfalls ausgezeichnet wurden folgende bayerischen Stellplätze: Der Naturlandhof Daxlberg hat es auf den sechsten Platz geschafft. Der Weingut Mangold Panoramastellplatz landete auf Platz 17. Raßbach bei Passau – Golf- und Landhotel Anetseder liegt auf Platz 32. Der Stellplatz am Weingut Schmitt schafft Rang 41. Natur Pur Bayerwald landet auf dem Platz dahinter und Wörners Schloss – Weingut & Wellnesshotel mit Stellplätzen mit Platz 48 fast am Ende der Liste.

Beste Campingplätze Europas: Der erste Platz liegt auch in Bayern

Auf Platz eins der beliebtesten Campingplätze Europas hat es der Panorama-& Wellness-Campingplatz Großbüchlberg in der Oberpfalz geschafft. Der Platz überzeugte vor allem mit seiner 300 m² großen Wellness-Oase – inklusive Panorama-Ruhepool, Sauna, Dampfbad und einem schönen Panorama. Der Platz ist ganzjährig geöffnet und hat unter anderem Strom und WLAN zu bieten.

Besonders die Sanitäranlagen werden gelobt: Sie beinhalten neben Einzelwaschkabinen auch Waschmaschine und Wäschetrockner. Pool, Sommerrodelbahn, Minigolf – all das ist auf dem Campingplatz möglich. Besonders ist auch das „Pool Viewing“: Auf einer Leinwand werden Fußballspiele übertragen, die die Gäste aus dem Pool schauen können.

Höhere Erwartungen der Gäste an die Campingplätze

Insgesamt zeigt sich, dass die Gäste höhere Erwartungen an Komfort, Service und Erlebnisqualität haben, so stellplatz.info. Auch scheint sich ein Trend hin zu längeren Aufenthalten und häufigeren Vorabbuchungen abzuzeichnen. Die Gäste schätzen die Auszeiten und den Rückzug in die Natur.