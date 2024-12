Junger Rosenheimer in Salzburg ausgeraubt

Ein 21-Jähriger aus dem Landkreis Rosenheim in Bayern ist in Salzburg ausgeraubt und verletzt worden. Der junge Mann wartete in der vergangenen Nacht im Stadtteil Lehen auf eine Bekannte, als er von vier Jugendlichen angesprochen und angepöbelt wurde, wie die Polizei berichtete.

Als er sich entfernen wollte, hätten die vier jungen Männer ihn geschlagen und ihm den Autoschlüssel und das Handy weggenommen. Der Rosenheimer habe schließlich davonlaufen können. Ein Passant alarmierte die Rettung, die den 21-Jährigen ins Krankenhaus brachte. Die Ermittlungen liefen, teilte die Polizei mit.