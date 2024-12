Raubüberfall auf Luxus-Juwelier in München: Großfahndung nach Tätern läuft

In der Münchner Innenstadt ist es am späten Donnerstagnachmittag zu einem Raubüberfall auf einen Luxus-Juwelier gekommen. Wie die Polizei München auf X mitteilt, handelt es sich um einen Juwelier nahe des Promenadeplatzes in der Altstadt. Die Beamten fahnden mit zahlreichen Einsatzkräften nach den flüchtigen Tätern.

Großeinsatz der Polizei in München nach Raubüberfall auf Juwelier

Bei der Großfahndung ist auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz, so die Polizei. In der Zwischenzeit hat die Kriminalpolizei vor Ort mit den Ermittlungen und der Spurensicherung begonnen.

Wie die Polizei weiter schreibt, können sich Zeuginnen oder Zeugen an die Polizeibeamten vor Ort wenden oder sich über die Telefon-Notrufnummer 110 melden.

Raubüberfall in München: Täter flüchteten offenbar mit E-Scootern

Nach Informationen der Münchner tz hat sich der Raubüberfall in der Kardinal-Faulhaber-Straße ereignet. Die Täter sollen demnach mit E-Scootern vom Tatort geflüchtet sein. Wie die SZ berichtet, hätten die Täter den Juwelier gegen 16.30 Uhr überfallen und dabei mit einem Hammer das Glas von Vitrinen zerschlagen. Mehrere Personen, die zum Zeitpunkt der Tat anwesend gewesen seien, stünden unter Schock. Der Wert des erbeuteten Schmucks wird auf einen sechsstelligen Betrag beziffert.