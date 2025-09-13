28-Jähriger hetzt Dobermann auf Obdachlosen – und beißt bei seiner Festnahme Polizeibeamte

Zu einem etwas ungewöhnlichen Raubüberfall ist es am Donnerstagnachmittag vor einer Kirche in der Münchner Ludwigsvorstadt gekommen. Ein 58 Jahre alter Obdachloser hatte sich mit seinen Krücken auf den Treppenstufen niedergelassen, um auszuruhen – als gegen 16 Uhr ein 28-jähriger Münchner mit seinem Dobermann dazukam und Ärger machte.

Raubüberfall in München: Obdachloser verteidigt sich gegen aggressiven Dobermann-Halter

Plötzlich und ohne erkennbaren Grund verlangte der Hundebesitzer Geld von dem Obdachlosen und versuchte, ihm mit den Füßen in den Rücken zu treten. Wie die Polizei München berichtet, habe der ältere Mann gerade noch den Tritten des aggressiven Jüngeren ausweichen können. Dann aber versuchte der 28-Jährige seinen Dobermann auf den Obdachlosen zu hetzen. Aus glücklichen Umständen heraus habe der Hund nicht auf die Anweisung seines Halters reagiert.

Der 58-Jährige nahm seine Krücken und versuchte zu fliehen – zudem rief er um Hilfe. Mehrere Passanten zeigten Zivilcourage und schritten ein: Sie verständigten die Polizei unter dem Notruf 110, woraufhin der 28-jährige Tatverdächtige versuchte, sich mit seinem Hund aus dem Staub zu machen.

Die Polizeistreife aber war schneller: Beamte konnten den Mann im Rahmen der Fahndung kurz darauf ausfindig machen. Bei der Festnahme leistete der Hundebesitzer massiven Widerstand, indem er sich körperlich zur Wehr setzte. Anschließend wurde er zur nächsten Polizeiinspektion gebracht, wo er in Gewahrsam kam.

Dobermann-Halter wird wegen Raubs festgenommen – und beißt Polizisten

Als er in eine Haftzelle gebracht werden sollte, versuchte der 28-Jährige einen Polizisten zu beißen. Er wehrte sich körperlich derart gegen seine Festnahme, dass insgesamt drei Polizeibeamte leicht verletzt wurden. Sein Dobermann wurde in Obhut genommen und zur Betreuung an einen Bekannten des Halters übergeben.

Da der 28-Jährige psychisch auffällig auf die Beamten wirkte, wurde er zur Behandlung in ein Krankenhaus mit psychiatrischer Betreuung gebracht. Er wurde wegen des versuchten Raubdelikts, Körperverletzung und des tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte angezeigt. Nun ermittelt die Polizei wegen dieser Delikte.