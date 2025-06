Zwei Männer überfallen Autofahrer in Nürnberg und bedrohen ihn mit einer Waffe

Zwei Männer haben am Samstagabend in Nürnberg einen Autofahrer überfallen. Details zu dem Vorfall nannte die Polizei nun in einem Bericht. Demnach sei ein 69-jähriger Autofahrer gegen 19.50 Uhr im Nürnberger Stadtteil St. Leonhard westlich der Innenstadt unterwegs gewesen. Bei einem kurzen Stopp hätten sich laut Schilderung der Beamtinnen und Beamten zwei Männer dem Fahrzeug genähert. Einem der beiden sei es gelungen, eine Fahrzeugtür zu öffnen. Der Unbekannte habe daraufhin eine Waffe auf den Fahrer gerichtet, den 69-Jährigen bedroht und auch einen Schuss abgegeben.

Danach hätten die zwei Männer einen Gegenstand aus dem Kofferraum des Autos geraubt und sich zunächst damit davon gemacht, bevor sie nur Augenblicke später zurückgekehrt seien und den Autofahrer erneut bedroht hätten. Nachdem die Männer einen weiteren Gegenstand aus dem Auto raubten, seien beide schließlich in Richtung Innenstadt geflohen.

Unmittelbar nach dem Überfall habe ein Großaufgebot der Polizei die Fahndung nach den zwei mutmaßlichen Tätern aufgenommen. Beteiligt gewesen seien Spezialkräfte des Unterstützungskommandos Bayern. Auch Spürhunde und ein Polizeihubschrauber seien im Einsatz gewesen, heißt es in dem Bericht. Trotz dieser Maßnahmen seien die zwei Männer auch am Sonntagnachmittag noch auf der Flucht.

Polizei Nürnberg bittet um Hinweise: Zwei Täter noch immer auf der Flucht

Die Polizei bittet um Hinweise. Die mutmaßlichen Täter seien etwa 18 und 20 Jahre alt, ungefähr 1,85 Meter groß und hätten schwarze Basecaps getragen. Einer der beiden Männer habe laut dem Zeugenaufruf ein osteuropäisches Erscheinungsbild, der andere habe südländisch ausgesehen.

Der 69-jährige Autofahrer sei bei dem Überfall leicht im Gesicht verletzt worden. Er habe sich am Samstagabend in ein Krankenhaus begeben. Details zu den geraubten Gegenständen nannten die Beamtinnen und Beamten nicht. Auch die Schadenssumme sei zurzeit noch nicht bekannt, hieß es. Die Nürnberger Kriminalpolizei habe die Ermittlungen aufgenommen.