Kann man Tabaksucht weghypnotisieren? Unser Autor hat den Selbstversuch gemacht

Erstmal, vielen Dank für das Vertrauen und ein herzlichen Glückwunsch an den Autor, dass er Nichtraucher ist. Die Hypnose bzw. vielmehr der Zustand der Trance, ermöglicht es uns unsere Stärken und Ressourcen, die nötig für die Lösung des Problems sind, zu aktivieren und zielgerichtet einzusetzen. Aktuelle Studien der MEG belegen eine höhere Wirksamkeit der Hypnose im Gegensatz zu dem verhaltenstherapeutischen Rauchfreiprogramm (65% vs. 32% Erfolgsquote). Vor allem die Nachhaltigkeit der Hypnose sei hierbei noch erwähnt. Die Studien findet man unter diesem Link:

https://www.meg-tuebingen.de/hypnoseforschung/

Auch die Zweifel des Autors, ob denn nun die Hypnose geholfen hat, sind verständlich. Aber im Grunde beschreibt er genau in seinem Artikel, wie ihm die Hypnose geholfen hat. Er hat all das, was er für sich in Trance erarbeitet hat erfolgreich umgesetzt. Wichtig ist vielleicht noch zu erwähnen, dass es immer der Mensch selbst mit seinen Fähigkeiten schafft, dazu nutzt er all seine Ressourcen und Kräfte die er schon in sich trägt und setzt diese für die Lösung ein. Mögliche Blockaden die zwischen dem Problem und der Lösung stehen werden mit Hypnose aufgelöst, so dass der Lösungsweg ganz frei und leicht zu begehen wird. Genau so hat es der Autor gemacht und erfolgreich umgesetzt.

Wer jetzt auch selbst gerne mit dem Rauchen aufhören will, findet hier mein Angebot:



https://hypnosepraxis-wolf.de/rauchfrei-werden/



Ich freue mich auf dich!

Herzliche Grüße Michael Wolf

