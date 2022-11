"Mein Vater hat ein Ufo gesehen": Wieso ein Professor unbekannte Himmelsphänomene erforscht

Plus Der Professor für Raumfahrttechnik Hakan Kayal beschäftigt sich mit nicht identifizierten Phänomenen im Luftraum. Ein Thema, das lange lächerlich gemacht wurde, wie er sagt. Er möchte das ändern.

Professor Kayal, Boulevardmedien nannten Ihre Einrichtung kürzlich „Ufo-Institut“. Ist die Bezeichnung korrekt?