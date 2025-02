Nach Deckenabbruch: Unterricht findet wieder in Schule statt

Nach einem Tag im Distanzunterricht kann in einer Realschule in Dachau ab Freitag wieder unterrichtet werden. Am Mittwoch stürzte die unterste Schichte der Decke der Tiefgarage herunter, wie das Landratsamt Dachau mitteilte. Das gesamte Schulhaus und die Turnhalle wurden daraufhin gesperrt.

Von der herabgestürzten Decke seien sieben Autos von Lehrkräften beschädigt worden. Verletzt worden sei niemand.

Nach bisherigen Erkenntnissen ist der herabgefallene Teil der Decke die unterste Putzschicht auf einer Wärmedämmung. Die tragende Decke selbst und der Boden der darüberliegenden Turnhalle seien nicht betroffen. Ein Statiker hat laut Landratsamt das Schulhaus nun wieder freigegeben. Die Turnhalle bleibe bis voraussichtlich Montag gesperrt.

Viele Fragen bleiben offen

Wer den an den Autos entstandenen Schaden übernimmt, sei bislang nicht geklärt. Dem Landratsamt Dachau zufolge soll eine schnelle und unbürokratische Lösung für die betroffenen Autobesitzer geprüft werden. Unklar blieb vorerst auch die Höhe des Gesamtschadens, wie es hieß.

Die Begutachtung des Gebäudes dauere weiter an, es werde nach der Ursache für den Teilabbruch der Decke gesucht. Das Landratsamt teilte mit, dass es regelmäßige Sichtkontrollen durch Betriebspersonal gegeben hätte. Es seien keine Hinweise auf Mängel oder Risse bekannt gewesen. Die Tiefgarage wurde 2011 im Zug des Schulneubaus errichtet.

Genutzt werden können die Tiefgarage und die angrenzenden Bereiche laut Landratsamt erst wieder, wenn die Aufräumarbeiten und Reparaturen abgeschlossen sind. Ob eine bauliche Veränderung notwendig ist, war zunächst nicht klar. Im ganzen Landkreis sollen nun ähnliche Bauwerke überprüft werden.