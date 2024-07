Rechtsanwältin ist neue Missbrauchsbeauftragte im Bistum Augsburg

Für die Aufarbeitung des sexuellen Missbrauchs im Bistum Augsburg gibt es ab Montag, 15. Juli, eine neue unabhängige Kontaktperson. Mandana Mauss, Fachanwältin für Strafrecht in Augsburg, wird neben Andreas Hatzung künftig als Ansprechperson für Fälle sexuellen Missbrauchs „an Minderjährigen und schutz- oder hilfebedürftigen Erwachsenen durch Kleriker und sonstige Beschäftigte im kirchlichen Dienst“ fungieren. Das kündigte das Bistum Augsburg am Freitag an. Zudem habe Bischof Bertram Meier die Unabhängige Kommission zur Aufarbeitung von sexuellem Missbrauch und den Unabhängigen Betroffenenbeirat in seinem Bistum für drei weitere Jahre bestätigt.

Mandana Mauss besetzt damit eine der zwei freien Stellen als unabhängige Ansprechperson für Fälle sexuellen Missbrauchs im Bistum Augsburg. Zwei ihrer Vorgänger, die Diplom-Psychologen und psychologischen Psychotherapeuten Angelika Hauser und Rupert Membarth, waren zum 30. April von dieser Aufgabe zurückgetreten, wie unsere Redaktion exklusiv berichtet hatte. Den Rücktritt hatten die beiden damit begründet, dass es unter anderem an Kommunikation mit dem Augsburger Bischof Bertram Meier mangelte. Zudem kritisierten sie, es habe „kein engagiertes Bemühen“ der Diözesanleitung gegeben, „proaktiv vergangene und gegenwärtige Fälle sexualisierter Gewalt aufzuarbeiten“. Diesen Vorwurf hatte das Bistum Augsburg zurückgewiesen.