Rechtspopulisten

02.02.2024

Das sind die rechten Hotspots in Schwaben

Plus In den Landkreisen Unterallgäu, Günzburg und Dillingen findet die AfD bei Wählerinnen und Wählern besonders viel Zuspruch. Teilweise fallen diese Regionen auch durch rechtsextreme Umtriebe auf.

"Ganz Bayern hasst die AfD": Dieser Ruf war in den vergangenen Wochen immer wieder bei den bayernweiten Demonstrationen gegen rechte Umtriebe und Demokratiefeindlichkeit zu hören. Dass das nicht stimmt, zeigen regelmäßige Umfragen zur Parteipräferenz unter den Menschen im Freistaat – und die Ergebnisse der Landtagswahl. Die AfD brachte es auf 14,6 Prozent der Gesamtstimmen. Besonders gut abgeschnitten hat die selbst ernannte "Alternative" vor allem in der Oberpfalz und Niederbayern, doch auch in Schwaben lag ihr Gesamtergebnis über dem Schnitt.

Die AfD-Hochburgen liegen größtenteils im Unterallgäu, darunter Oberrieden bei Mindelheim. Jeder Dritte hat dort die Rechtspopulisten gewählt. Nirgendwo in Schwaben waren es mehr. Auch im Kreis Dillingen näherte sich die AfD in mehreren Gemeinden den 30 Prozent. In Günzburg schaffte sie es landkreisweit auf 23 Prozent. Geht es rein nach den Wahlergebnissen, sind die Landkreise Unterallgäu, Günzburg und Dillingen die rechten Hochburgen Schwabens.

