Rechtsstreit in Bayern: Wer zahlt für Kniebandagen und Kompressionsstrümpfe?

Der Arm schmerzte sie schon länger. Also suchte sie doch einen Orthopäden auf und bekam eine Bandage verschrieben, die den Arm ruhig stellen sollte. Im Sanitätshaus in Augsburg, das sie schon in der Vergangenheit gut beraten hatte, wurde sie darüber informiert, dass man aktuell keine Bandagen an Versicherte der Barmer und der Techniker Krankenkasse (TK) über Rezept herausgeben könne. Sie müsse sich zunächst an ihre Krankenkasse wenden. Grund: Im Bereich orthopädischer Hilfsmittel herrsche ein vertragsloser Zustand. Er betreffe nur Versicherte der beiden Krankenkassen und nur in Bayern.

Ein wichtiger Vertrag wurde bereits im Frühjahr gekündigt

Was ist passiert? Die Landesinnung Bayern für Orthopädie-Technik sowie der Fachverband für Orthopädie-Technik und Sanitätsfachhandel Bayern warnen vor möglichen Versorgungslücken in der orthopädischen Hilfsmittelversorgung in Bayern. Betroffen sind demnach beispielsweise Kompressionsstrümpfe, aber auch Kniebandagen und Orthesen sowie Prothesen fürs Bein, den Arm oder die Brust. Man habe sich „aufgrund der mangelnden Wirtschaftlichkeit“ gezwungen gesehen, den Gesamtvertrag für die Versorgung mit orthopädischen Hilfsmitteln, der zwischen der Barmer, der TK und dem Bundesinnungsverband unterzeichnet worden sei, bereits zum 31. März zu kündigen. Der Grund: „Über die letzten vier bis sechs Jahre wurden die Verträge nahezu ohne jegliche wirtschaftlichen Anpassungen der Vergütungspositionen betrieben.“ Man sehe sich „aufgrund der fehlenden Anpassungen in die Lage versetzt, die Versorgung nicht mehr wirtschaftlich erfüllen zu können“.

Es habe noch eine Übergangsvereinbarung bis Ende Juli gegeben, „doch mehr geht für uns einfach nicht“, sagt Michael Schäfer. Er ist Landesinnungsmeister und Fachverbandsvorsitzender für das Orthopädietechnik-Handwerk und den Sanitätsfachhandel. Etwa 260 Betriebe mit circa 500 Standorten im Freistaat vertrete man in der Innung und dem Verband, darunter viele orthopädische Werkstätten, aber auch Sanitätshäuser. Im Gespräch mit unserer Redaktion betont Schäfer, dass man nie wolle, dass die Versicherten in irgendeiner Form belastet werden. Gleichzeitig weiß er: „Dieser Rechtsstreit trifft leider auch sehr viele Patientinnen und Patienten.“ Die TK zählt nach eigenen Angaben in Bayern derzeit etwa 1,7 Millionen Versicherte, die Barmer gut 1,1 Millionen.

Versicherte bei der Barmer oder der TK müssen eventuell länger warten

„Es dauert jetzt leider viel länger bis die Patientinnen und Patienten, die bei der Barmer oder der TK versichert sind, ihre Produkte erhalten“, sagt Schäfer. Denn viele Sanitätshäuser beispielsweise würden aufgrund ihrer vertragslosen Situation nur noch über private Angebote und Kostenübernahmeerklärungen die Versorgungsleistung erbringen können. Für Patientinnen und Patienten, die bei Barmer oder TK in Bayern versichert sind, heißt das, dass sie die Kostenübernahme eines orthopädischen Hilfsmittels im Vorfeld erst einmal selbst bei ihrer Kasse abklären müssen und dann nach erhaltener Genehmigung gegenüber dem Sanitätshaus die erforderliche Leistung verbindlich beauftragen.

Schäfer erklärt, die Betriebe für orthopädische Hilfsmittel sehen sich in Bayern „angesichts massiver Kostensteigerungen in mehreren Bereichen wie den jährlichen Preissteigerungen im Einkauf, Steigerungen der Energiekosten, der Lebenshaltung und Löhne genötigt, eine zeitgemäße Vergütung einzufordern“. Es gehe „nicht um astronomische Forderungen, sondern um eine reale Anpassung der Kostensteigerungen der letzten Jahre, damit unsere Betriebe die Möglichkeit haben, die benötigten Versorgungen nach dem Wirtschaftlichkeitsprinzip erfüllen zu können. Unsere Betriebe können zu diesen Bedingungen einfach nicht mehr leisten und äußern zunehmend existenzielle Ängste.“

Schäfer erklärt weiter, dass er sehr wohl weiß, „dass die Krankenkassen in einem Dilemma stecken“: auf der einen Seite nehme gerade auch der Bedarf an orthopädischen Hilfsmitteln in einer alternden Gesellschaft „signifikant zu“. Im gleichen Maße würde jedoch die Zahl der Beitragszahler in den Krankenkassen nicht steigen, so dass auch hier eine Finanzierungslücke entstehe. Dieser Umstand würde in den Verhandlungen auch berücksichtigt werden. In der nächsten Woche seien nun erneute Gespräche mit den Krankenkassen angesetzt. „Wir sind bestrebt, Lösungen zu finden“, betont Schäfer.

Krankenkassen betonen: Die Versorgung sei sichergestellt

Die beiden Krankenkassen Barmer und TK betonen wiederum auf Anfrage unserer Redaktion, dass die Versorgung von Versicherten der Barmer und der TK mit orthopädischen Hilfsmitteln in Bayern sichergestellt sei. Die Barmer schreibt: „Die beiden Krankenkassen arbeiten derzeit intensiv daran, die Differenzen mit der Landesinnung Bayern für Orthopädietechnik (LIB-OT) sowie mit dem Bundesinnungsverband für Orthopädietechnik (BIV-OT) zu lösen. Deshalb läuft aktuell ein Schiedsverfahren.“ Hierbei versuchten unabhängige, überparteiliche Expertinnen und Experten gemeinsame Lösungswege zusammen mit den Konfliktparteien zu entwickeln. In dieser Zeit gelte „in der Regel unter Vertragspartnern eine Friedenspflicht“. So soll sichergestellt werden, „dass alle Versicherten im Freistaat, die orthopädische Hilfsmittel benötigen, diese auch bekommen“. Bei Fragen oder Problemen sollten sich Betroffene an ihre Kasse wenden.

Scharfe Kritik von der Bayerischen Landesärztekammer

Dr. Markus Beck kritisiert die Situation scharf: „Hier wird ein Rechtsstreit auf dem Rücken der Patientinnen und Patienten ausgetragen“, sagt das Vorstandsmitglied in der Bayerischen Landesärztekammer. Es treffe auch gerade viele ältere Patientinnen und Patienten, die schnell verunsichert sind und sich im schlimmsten Fall gar nicht zu helfen wissen.