Weil Altkleider nicht mehr in den Restmüll sollen, droht das ganze System zu scheitern

Ganze 15 Pferdedecken haben die Mitarbeiter von Johannes Müller vergangene Woche aus einem Altkleidercontainer geholt. Natürlich, sagt der Geschäftsführer der Aktion Hoffnung, die in ganz Südbayern an insgesamt 2.337 Standorten Altkleider sammelt, sei das ein Textil. Doch in einen Altkleidercontainer gehöre es trotzdem nicht. „Das ist einfach Müll, das kann man nicht wiederverwenden.“ Dass derartige Dinge in den Containern landen, ist nichts Neues. Doch seit Anfang Januar eine neue EU-Richtlinie in Kraft getreten ist, wonach Textilien nicht mehr im Restmüll entsorgt werden sollen, hat sich das Problem noch vergrößert. Weil es das ohnehin schon fragile System der Altkleiderentsorgung ins Schwanken bringt, rudern viele Kommunen in Deutschland nun zurück. Und die Verwirrung ist perfekt: Was darf denn nun noch in den Restmüll? Das fragen sich viele.

Unbrauchbare Textilien im Altkleidercontainer gefährden das System

Was ist mit der zerrissenen Jeans, die noch dazu Ölflecken hat? Was mit dem Babybody, der von einem kleinen Malheur gezeichnet ist? Mit löchrigen Socken und vergilbter Unterwäsche? Die Verunsicherung ist groß, sagt Johannes Müller. „Bei uns klingelt seit dem Jahresanfang permanent das Telefon.“ Dabei sei es eigentlich ganz einfach. „Man sollte sich nur die Frage stellen: Würde ich das, was ich da in den Altkleidercontainer gebe, noch selbst tragen oder weiterverschenken?“ Ist die Antwort nein, sei das Kleidungsstück weiterhin ein Fall für den Restmüll. „Ein Kleiderbehälter ist keine Mülltonne“, sagt Müller klar. Knapp 50 Mitarbeiter sammeln und sortieren für die Aktion Hoffnung, eine Initiative des Bistums Augsburg, die gespendeten Textilien. 50 Prozent davon seien qualitativ so gut, dass man sie weitertragen könne. Dieser Anteil sinkt jedoch seit Jahren. Denn die Qualität der Textilien werde insgesamt immer schlechter. Billigware aus Asien, sogenannte fast fashion oder ultrafast fashion, überschwemmt zunehmend den Markt.

Ist eine fleckige Jeans ein Fall für den Altkleidercontainer? Oder doch für den Restmüll? Derzeit ist die Verwirrung groß.

Einiges davon könne man immerhin einer anderen Wiederverwendung zuführen, etwa Malervlies, Isolierung oder Dämmmaterial daraus machen, sagt Müller. Doch am Ende blieben schon bisher zehn bis 15 Prozent textiler Müll – kaputte Schuhe, Sitzauflagen, Teppiche oder Softshelljacken. Dinge, die man – Stand heute – in großem industriellem Standard nicht recyceln könne und die Sammler wie die gemeinnützige Aktion Hoffnung oder gewerbliche Unternehmen auf eigene Kosten entsorgen müssen. Seit Anfang des Jahres, sagt Müller, merke man deutlich, dass der Anteil dieses textilen Abfalls in den Containern größer geworden sei. Dabei heiße es im Gesetz klar, dass nicht recyclingfähige Textilien weiter in den Restmüll gehören. „Wenn das jetzt noch weiter ansteigt, dann kollabiert das System“, warnt er. „Dann werde ich zum Mülltransporteur, wo ich nichts mehr verdiene. Das kann dann ein Grund sein, dass man es bleiben lassen muss.“ In Deutschland würden bereits heute rund 64 Prozent der aussortierten Kleidung von privaten Haushalten über etablierte Systeme gemeinnütziger Organisationen gesammelt – eine Erfassungsquote, die in Europa einzigartig sei. Eine zusätzliche Belastung durch unbrauchbare Textilien gefährde dieses bewährte System.

Forschung könnte Deutschland wieder zum Textilstandort machen

So sieht es auch Professor Stefan Schlichter von der Technischen Hochschule Augsburg. Er leitet dort das Reyclingatelier, das sich unter anderem mit der Aufbereitung gebrauchter Textilien beschäftigt. Und obwohl Entsorgung und Recycling von Alttextilien für ihn ein Herzensanliegen sind, rät auch er dazu, die löchrige Socke oder das zerschlissene Kleid weiterhin in den Restmüll zu werfen. Denn das deutsche System mit der Entsorgung über Altkleidercontainer habe auch schon ohne die neue gesetzliche Regelung kurz vor dem Kollaps gestanden. Weil die Qualität durch fast fashion zurückgegangen sei, aber auch weil frühere Absatzmärkte wie Afrika oder Osteuropa zunehmend wegbrechen. „Einige Sammler stehen schon jetzt kurz vor der Insolvenz und wenn es sie nicht mehr gibt, dann müssen die Kommunen einspringen.“ Und das System sei kaputt, noch bevor die lang erwartete Herstellerverantwortung kommt, wonach die Textilkonzerne für die Entsorgung in die Pflicht genommen werden sollen.

Insgesamt, sagt Schlichter, müsse in der Bevölkerung und in der Politik das Bewusstsein für den Wert von Textilien wachsen. Und mehr Geld in das System und auch in die Forschung fließen. „Wir sitzen hier auf dem größten Textilberg in Europa. Wenn wir das wiederverwerten könnten, wären wir auf einen Schlag der fünftgrößte Baumwollerzeuger der Welt“, betont Schlichter. „Wir müssen nur lernen, aus dem, was wir haben, wieder etwas zu machen. Dann sind wir mit unserer Textilindustrie auch wieder wettbewerbsfähig.“