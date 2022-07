Was passiert mit den Altkleidern, die in Augsburg entsorgt werden?

Von Jonathan Lindenmaier - vor 20 Min.

Jeden Tag werden in Augsburg containerweise Altkleider abgegeben. Und von Jahr zu Jahr werden es mehr. Wo die Kleidung landet und was die Augsburger sonst noch in die Container werfen.

Jens Pfaffenbauer stemmt über den Tag verteilt gut 2000 Kilogramm Kleidung. Genauer gesagt: Altkleidung. T-Shirts, Jacken, Jeans, die die Augsburgerinnen und Augsburger in Altkleidercontainern entsorgt haben. Pfaffenbauer – 37 Jahre alt, kurze, schwarze Haare, sportlicher Typ – sammelt die Kleidungsstücke ein. Um vier Uhr morgens setzt er sich in seinen Transporter. „Ich könnte auch später anfangen, aber so umgehe ich den Verkehr in der Stadt“, sagt er. Etwa 20 Container leert er in einer Schicht.

