Mann bei Mäharbeiten schwer verletzt

Ein Mann hat bei Mäharbeiten im niederbayerischen Regen mit seiner Hand in das drehende Mähwerk gegriffen und ist dabei schwer verletzt worden.

Nach Angaben der Polizei vom Samstag habe der 27-Jährige am Freitag den ferngesteuerten Böschungsmäher auffangen wollen, als dieser drohte, an der Böschung umzukippen. Ein Hubschrauber flog den Schwerverletzten in eine Spezialklinik.

(dpa)