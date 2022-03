Mann erstochen: Prozess gegen 22-jährigen Mitbewohner

Ein junger Mann soll in Niederbayern in einer Obdachlosenunterkunft einen Mitbewohner erstochen und dann enthauptet haben.

Von Montag (9.00 Uhr) an muss sich der 22-Jährige vor dem Landgericht Deggendorf verantworten. Die Staatsanwaltschaft legt ihm Mord zur Last. In dem Sicherungsverfahren geht es um die Unterbringung des Beschuldigten in einer Psychiatrie.

Nach Auffassung der Staatsanwaltschaft war der Mann mit somalischer Staatsangehörigkeit zum Tatzeitpunkt im Juli 2021 wegen einer paranoiden Schizophrenie schuldunfähig.

Der 22-Jährige soll seinen Mitbewohner nachts in dessen Zimmer in der Unterkunft in Regen heimtückisch mit zwei Küchenmessern und 111 Stichen getötet haben. Der Mann habe geglaubt, sein Opfer sei von imaginären Personen besessen. Später soll er die Leiche mit in sein Zimmer genommen und enthauptet haben.

Nach Angaben des Gerichts sind für das Verfahren bislang vier Termine geplant. Ein Urteil könnte Ende März fallen.

