U-Haft nach Brandserie in Niederbayern

Ein 28-Jähriger steht im Verdacht, mehrere Brände im niederbayerischen Landkreis Regen gelegt zu haben.

Er kam in Untersuchungshaft. Wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Freitag mitteilten, wurde der Tatverdächtige am Mittwoch festgenommen. Er soll für zwei Brände Ende Oktober 2022 und den Brand eines Gartenhauses am 5. Mai in diesem Jahr in Frauenau verantwortlich sein. Bei den Bränden im vergangenen Jahr wurden zwei Menschen verletzt. Bei dem jüngsten Brand im Mai konnte die Feuerwehr ein Übergreifen der Flammen auf ein benachbartes Wohnhaus verhindern.

Die Ermittler prüfen nun, ob der Beschuldigte, der aus dem Ort stammt, auch für weitere Brände in Frage kommt. Er wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft dem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung und der gefährlichen Körperverletzung erließ. Der Mann wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

(dpa)