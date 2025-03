Regen und viele Wolken erwartet

Wer einen nassen Kopf vermeiden möchte, sollte diese Woche in Bayern lieber eine Jacke mit Kapuze tragen oder einen Regenschirm dabeihaben. Denn der Freistaat muss sich auf einen Wettermix aus Regen und Wolken einstellen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. In den Nächten wird Nebel erwartet, auf den Straßen kann es glatt werden. Zum Wochenende hin kühlen die Temperaturen um wenige Grade ab, die Sonne schaut im Südosten vorbei.

Am Dienstag soll es teils bewölkt werden. In Franken und Nordschwaben können laut DWD einzelne Schauer und Gewitter aufziehen. Im restlichen Freistaat bleibe es meist trocken. Die maximalen Temperaturen bewegen sich zwischen 11 und 15 Grad. In der Nacht zum Mittwoch erwartet Südbayern laut der Vorhersage örtlich leichten Frost.

Sonne auf Stippvisite

Für den Mittwoch kündigt der DWD Wolken an. Im Verlauf des Tages soll vom Südwesten her Regen aufziehen. Zwischen den Alpen und dem Bayerwald bleibe es am längsten trocken. Dort seien im späteren Tagesverlauf vereinzelt Gewitter möglich. Bei Temperaturen von maximal 9 bis 14 Grad soll es in Oberbayern und Niederbayern am wärmsten werden. In der Nacht zum Donnerstag könne es zeitweise regnen und neblig werden.

Während am Donnerstag im Nordwesten Bayerns viele Wolken aufziehen und gelegentlich Regentropfen fallen sollen, kann sich im Südosten auch mal die Sonne durch die Wolken kämpfen. Bei einem schwachen bis mäßigen Wind erwartet der DWD Temperaturen von maximal 7 Grad im nördlichen Mittelgebirge und 13 Grad im Alpenvorland. In der Nacht zum Freitag könne es in Franken zeitweise regnen, im Südosten bleibe es trocken.