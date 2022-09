Autofahrerin kracht in Praxis – drei Verletzte

In der Oberpfalz ist eine Autofahrerin am Dienstag in einer Praxis gelandet. Offensichtlich ist beim Ausparken aus einem Parkplatz etwas schiefgegangen.

Eine Frau ist am Dienstagvormittag in dem Regensburger Vorort Tegernheim (Oberpfalz) versehentlich mit ihrem Auto in einer Praxis gelandet. Drei Menschen, die sich in dem Gebäude befanden, wurden verletzt – glücklicherweise nicht so schwer.

Autofahrerin fährt in Tegernheim in Praxis: Ursache noch unklar

Wie die Mittelbayerische berichtet, handelt es sich bei der Autofahrerin um eine 82-jährige Frau. Sie habe ihr Auto vor der Praxis geparkt und wollte gegen 10 Uhr wieder wegfahren. Dabei sei sie dann vorwärts in die Praxisräume gekracht. Die Polizei geht davon aus, dass die Autofahrerin ohne Absicht gegen die Hausfassade gefahren ist. Was die Ursache war, ist allerdings noch unklar. Ein Gutachter soll nun feststellen, ob ein technischer Defekt am Auto zu dem Unfall führte.

Auto landet bei Regensburg in Praxis: 10.000 Euro Schaden

Die Frau selbst wurde bei dem Unfall nicht verletzt. In der Praxis wurde eine Person mittelschwer und zwei Menschen leicht verletzt. Die Einsatzkräfte waren zunächst von vier Verletzten ausgegangen, dies bestätigte sich aber nicht. Der Sachschaden beläuft sich auf 10.000 Euro. (mit dpa)