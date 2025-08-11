Eklat bei Gloria: Nun beschimpft die Fürstin Sängerin Vicky Leandros

Ihre Mails unterschreibt Fürstin Mariae Gloria, so die Selbstbezeichnung auf der Thurn und Taxis-Homepage, gerne mit „Gloria TT“. Es fehlt nur ein „N“ zu TNT, dem Sprengstoff. „Gloria TNT“, das würde passen. Seit Jahrzehnten schließlich ist die Adelige bekannt für Explosives. Einiges, was sie sagt oder tut, wird da schnell zum Skandal. Wie nun wieder – und wieder bei den Schlossfestspielen in Regensburg, deren Schirmherrin Gloria ist und für die das Thurn und Taxis-Schloss St. Emmeram die prächtige Kulisse bildet.
Am Montag vergangener Woche also trat Schlagersängerin Vicky Leandros („Theo, wir fahr‘n nach Lodz“) auf. Und die habe, als sie in der Nacht vor ihrem Konzert von einer Einladung Alice Weidels erfahren habe, der Fürstin am Telefon klargemacht, dass die AfD-Chefin im Publikum „nicht willkommen“ sei. Denn sie, sagte Leandros öffentlich, stehe für Vielfalt, Toleranz, Menschenwürde, Menschenrechte und Internationalität. Sie wolle nicht, dass ihr Konzert politisiert werde. Gloria habe die Einladung Weidels daraufhin zurückgezogen. Berichtete die Bild und hatte damit eine schlagzeilenträchtige Geschichte.
Hatte Gloria Alice Weidel nun eingeladen oder nicht?
Die umso schlagzeilenträchtiger wurde, nachdem ein Weidel-Sprecher am Dienstag gesagt hatte: „Sie hatte eine Einladung und sie hat sich dann entschieden, lieber nicht hinzugehen.“ Und nachdem die Bild ein Foto aufgetan hatte, das Weidel „seelenruhig aus ihrer Sektflöte“ schlürfend am Montagabend an einem Tisch zeigte – neben Fürstin Gloria. Der Sprecher blieb auf Nachfrage bei seiner Aussage und schob hinterher, dass die privaten Räumlichkeiten des Schlosses nicht Teil des Festivalgeländes seien. Weidel schrieb am Mittwoch auf X, sie sei gar nicht von Gloria ausgeladen worden. Sie habe stattdessen „in den privaten Räumen des Schlosses eine wunderbare Zeit zusammen mit guten Freunden verbracht, denen die Meinungsfreiheit und Demokratie am Herzen liegen“. Und die Fürstin beschimpfte im rechtspopulistischen Onlinemedium Nius, in dem sie häufig interviewt wird, die Schlagersängerin: „Fakt ist: Vicky Leandros hat sich tatsächlich danebenbenommen, war keine Lady. Mir hat sie einen Gefallen getan, dass ich die Show nicht angucken musste“.
Gloria von Thurn und Taxis sagte einmal: Sie glaube, ein Schlossgespenst spuke auf St. Emmeram herum. Sicher ist, dass dort seit Längerem ein anderes Gespenst umgeht: das des Rechtspopulismus und Rechtskatholizismus. Deren Schnittmengen und – personelle – Querverbindungen werden immer wieder kritisch thematisiert, wie auch die Rolle, die die Fürstin in diesem Umfeld spielt. Die ist strenggläubige Katholikin und „Lebensschützerin“. 2001 etwa sagte sie, Abtreibung sei Mord, später beschrieb sie die Pille als „eine Form der Abtreibung“. Ihren Kampf für das ungeborene Leben setzte sie zuletzt auf Nius fort, wo sie sich bei „Achtung, Reichelt!“ anlässlich der Debatte über Frauke Brosius-Gersdorf äußerte. Die SPD-Kandidatin für einen Richterinnenposten am Bundesverfassungsgericht wird aufgrund ihrer Position, dass ein Schwangerschaftsabbruch aus verfassungsrechtlichen Gründen in der Frühphase rechtmäßig sein sollte, in erzkatholischen wie rechten bis rechtsextremen Kreisen seit Wochen heftig attackiert. Die AfD-Politikerin Beatrix von Storch verbreitete auf X die Falschbehauptung, Brosius-Gersdorf sei eine „linksradikale Aktivistin, die im Prinzip der Abtreibung bis zum 9. Monat das Wort redet“.
Gloria von Thurn und Taxis sagte nun bei Nius zum Thema Abtreibung, sie redete von „Kindermord“, wörtlich: „Das Problem ist, dass wir hier mit einer Ideologie zu tun haben, die mit Bevölkerungskontrolle ... und sie wollen einfach die Bevölkerungszahlen niedrig halten“. Zugleich „importieren wir aus dem globalen Süden massenhaft Menschen aus anderen Kulturen“. Wie wäre es, fragte sie, „wenn wir unsere eigenen Familien fördern würden, dann hätten wir auch wieder Nachwuchs?“
Gloria von Thurn und Taxis: „Deshalb wird die Nazi-Keule geschwungen“
Erst kürzlich hatte der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Bischof Georg Bätzing, im Interview mit unserer Redaktion mit Blick auf die Debatte um Brosius-Gersdorf von einem Kulturkampf und einer Kampagne gesprochen – und ausdrücklich klargestellt, dass die AfD nicht die Position der katholischen Kirche zum Schwangerschaftsabbruch vertrete. „Deren Verständnis von Schwangerschaftsabbruch bezieht sich auf nicht alle Teile unserer Bevölkerung, es bezieht sich auf den völkischen Teil.“ Bätzing betonte: „Es gibt keine Verbindung (der katholischen Kirche, die Red.) zu dieser Partei und ihrem Programm.“
Gloria von Thurn und Taxis selbst wies wiederholt eine Nähe zur AfD von sich. Die großen Parteien seien besorgt, weil die AfD so viele Menschen anspreche, sagte sie im vergangenen Jahr. „Deshalb wird die Nazi-Keule geschwungen“ – jeder, der keine explizit linken Positionen vertrete, werde automatisch des Rechtsextremismus bezichtigt, und dies trivialisiere den wahren Rechtsextremismus. Damals machte sie Schlagzeilen, weil sie den AfD-Politiker Maximilian Krah zu den Schlossfestspielen nach Regensburg eingeladen hatte. Er zähle zu ihren persönlichen Bekannten, hieß es. Krah hatte zuvor die Taten der SS während des Zweiten Weltkriegs relativiert.
Der Jugendsekretär des Deutschen Gewerkschaftsbunds für die Oberpfalz, Martin Oswald, bezeichnete Gloria damals als „eine Netzwerkerin der Rechten-Szene“. Eine Netzwerkerin ist sie zweifelsohne: So brachte sie im Jahr 2016 eine überaus gemischte, illustre Runde im Schloss St. Emmeram zusammen. Unter ihren Gästen um den erzkonservativen Kardinal Gerhard Ludwig Müller befanden sich Sven von Storch, der Mann von AfD-Politikerin Beatrix von Storch, und Michael Klonovsky, „publizistischer Berater“ der damaligen AfD-Vorsitzenden Frauke Petry. Im Falle Alice Weidels sagte Gloria dem Sender Antenne Bayern: „Sie müssen auch den ein oder anderen Exoten mit einladen, weil das macht die Sache interessanter.“ Sie halte die Politikerin für eine „sehr attraktive, eloquente Frau“. Sowie: Sie kenne die AfD-Chefin persönlich, die Einladung sei rein privat gewesen.
Zu den diesjährigen Schlossfestspielen stellte die Mittelbayerische Zeitung vor wenigen Tagen fest: „Die Gäste von Fürstin Gloria von Thurn und Taxis haben das Gefühl, dass sich das Land wieder in ihre Richtung bewegt.“ Sie freuten sich, so die Zeitung weiter, „zusammen mit dem Regensburger Bischof darüber, dass das Land offensichtlich wieder nach rechts gerückt ist“. Der Regensburger Bischof, Rudolf Voderholzer, hatte sich ganz im Sinne der Fürstin in die Debatte um Frauke Brosius-Gersdorf eingemischt und vor einem „radikalen Angriff auf die Fundamente unserer Verfassung“ gewarnt.
Frau Dr. Weidel ist selbst ein internationaler Star, allerdings am Politikerhimmel. 1) Wegen eines mehrjährigen Aufenthalts zu einer wirtschaftswissenschaftlichen Arbeit an einem sozialen Thema ist sie in der chinesischen Öffentlichkeit bekannt. Man nennt sie in China im öffentlichen Diskurs oft respekt- und liebevoll „Eiserne Lady“. 2) Der begnadete Unternehmer Musk hat mit ihr ein langes öffentliches Gespräch über ein internationales Medium geführt. Der Vizepräsident Vance hat nach einem Kurzbesuch bei der Sicherheitskonferenz in München mit Frau Dr. Weidel gesprochen. 3) In Ungarn hatte die AfD-Chefin Weidel auf großer Bühne bei einem internationalen Kongress einen Auftritt mit langanhaltendem Applaus. + Joachim Datko – Ingenieur, Physiker – Regensburg +
Was kann es Schöneres geben als Menschen, die einen zum Beginn der Woche so richtig herzhaft zum Lachen bringen. Herzlichen Dank dafür!
Vicky Leandros verhielt sich sehr unklug,, sie spricht von Toleranz und Vielfalt, beweist aber exakt das Gegenteil. Mit derartigen Aktionen bewirkt man genau das Gegenteil. Vielleicht wird man von einigen einfach strukturierten Linksgrünen bejubelt, die normaldenkenden Menschen schlagen einfach nur die Hände über den Kopf zusammen. Letztlich kann nur die AFD von so einem Quatsch profitieren. Warum gibt es Menschen die das nie begreifen, dass begreife ich nicht.
Man muss sie mögen die Gloria, denn schon als junge Braut brachte sie Farbe ins Fürstenhaus Thurn und Taxis, war als Witwe und alleinerziehende Mutter von drei Kindern ein Vorbild, engagierte sich im christlichen Leben und entwickelte später unternehmerische Fähigkeiten als Thurn und Taxis finanziell restrukturiert werden musste. Im öffentlichen Leben zeigte Gloria stets Zivilcourage und Moderator Michel Friedmann verschlug es die Sprache als er auf die Problematik der Überbevölkerung in Afrika hinwies und die Antwort bekam: „Die Neger schnackseln halt gern“. Großen Mut bewies Gloria jetzt wieder als sie beim Eklat mit Vicky Leandros, deren Verhalten als ungebührlich anprangerte, indem sie als Gastsängerin das Publikum nach politischer Gesinnung ausgesiebt haben wollte und Alice Weidel von der AfD zur „Persona non grata“ erklärte. Man muss sich über die gereifte Vicky Leandros Gedanken machen, die jetzt das Benehmen einer Diva an den Tag legt und sich politisch einspannen lässt.
Ich widerspreche deutlich: Man muss sie NICHT mögen, diese Dame. Sie nicht und einen Großteil der Leute, die sie um sich schart. Und worin sie Mut beweisen soll, erschließt sich mir ganz und gar nicht.
Ich denke dass dass das keine politische Veranstaltung im Hause Gloria von Thurn und Taxis war.. und dabei sollte man es auch belassen.. Es fehlt nur noch ein "N" das kann man auch verkehrt lesen. Sängerin Leandros tritt ständig vor Publikum auf und weiß sicherlich immer wer da auf den Stühlen vor ihr sitzt, oder steht.. man kann es sich so einfach machen.. und Hauptsache die Luft scheppert wenn man was von sich gibt. Vicky Leandros sollte wissen, wir leben nicht mehr im Mittelalter wo man meint sein Recht durch setzen zu müssen, wenn jemand eine andere Ansicht nicht vertritt.. Was jetzt alles noch in den Artikel hineininterpretiert wird ist schrecklich, Abtreibung ist für viele Frauen gut und schlecht.. und sollte immer eine Einzelentscheidung bleiben. Ein Kind im Bauch einer Frau lebt und wird zum Mensch vom Moment seiner Zeugung an.. Also in sich gehen und sich fragen, wer bin ich und wo bin ich.. jeder kann das selbige wie ich zur selben Zeit sehen, hören usw..
Peinlich, wie sich diese Vicky Leandros dem Mainstream anbiedert! Das Geld für den Auftritt hat sie schon genommen........................
Die Künstlerin hat ja vorher gewusst, wer sie engagiert hat und für ihren Auftritt bezahlt hat. Da kann man sich im Nachhinein nicht noch beschweren- Geld nehmen und dann die Gäste angehen .
Wenn die beste künstlerische Zeit schon lange vorbei ist, klammert man sich an jede Möglichkeit wieder in die Presse zu kommen.
Ist das jetzt auch eine Art Selbstreflexion Ihrer besten Zeit?
Man kann Vicky Leandros nur zu ihrem Mut gratulieren.
In der Tat! Die Kriegsgoettin aller Hellenen muesste rückwirkend erblassen vor Neid ob dieser heroischen Heldentat ihres gebürtigen Landeskindes. Sie duerfte damit eine Anwartschaft auf einen Platz im Olymp errungen haben!
Die Einladungen von Frau Weidel und Herrn Krah zeigen, wessen Geistes Kind Frau von Thurn und Taxis ist. Wer über ihren Charakter mehr erfahren will, schaut sich bitte die Interviews an, die sie in den letzten Jahren bei „Achtung, Reichelt“ gegeben hat. Auf YouTube leicht zu finden. Als widerlich empfinde ich es, dass so eine Frau regelmäßig Kommentare in der Augsburger „SonntagsZeitung“ (Länge jeweils eine Drittel Seite) veröffentlichen darf. Hier wäre der Bischof Bertram längst gefordert, ein Machtwort zu sprechen. Oder findet es unser Bischof gut, dass die Gedankengänge führender AfD-Politiker durch die Hintertüre Eingang in die SonntagsZeitung finden? Es ist nicht das erste Mal, dass Frau von Thurn und Taxis durch ihre Nähe zu Rechtspopulist Aufsehen erregt.
Bist Du der Presse und dem Fernsehen unbequem, so bist Du auch gleich Rechtsextrem!! Und man kann von Frau von Thurn und Taxis halten, was man will, aber immerhin unterstützt sie in Regensburg viele Vereine und Organisationen und sie spricht die Sachen so an, wie sie in Deutschland nun mal sind, auch wenn es unseren Oberen nicht gefällt.
Herr Klamert, nein die genannten Personen, mit denn diese Gloria sehr sympathisiert, sind nicht nur rechtsextrem, sondern gerichtlich bestätigt gesichert rechtsextrem. Sie bezeichnet den Nazi Bernd Höcke (ja, ihn darf man gerichtlich bestätigt so nennen) als "deutschen Idealisten". Herr Klamert, ihrer Meinung nach ist also das Zentrum für politische Schönheit, da es dem Fernsehen unbequem ist, also auch rechtsextrem? Bitte überlegen sie sich doch eine bessere Argumentationskette.
Vicky Leandros ist eine großartige Künstlerin und vermutlich eine Frau mit Prinzipien. Andererseits muss man sich die Frage stellen, warum sie die Einladung der ehemaligen Punker-Fürstin überhaupt angenommen hat. Hat sie sich über die Einladende und ihr oftmals seltsames Gebaren nebst ihrem eigenartigen Umfeld nicht richtig informiert? Diese Leute sollte man lieber meiden, wie es nur irgendwie geht. Kommt - wie man sieht - nix Gutes dabei heraus.
Wenn der AfD Herr Gauland von "Entsorgung in Anatolien" spricht und damit Menschen wie Müll behandelt, dass finden Sie höflich? Die AfD tritt die Menschenwürde mit Füßen. Und der AfD Herr Höcke träumt von "Auschwitzen" und schreibt von "wohltemperierter Grausamkeit". Ist das höflich?
Die Grundregeln der Höflichkeit scheinen Vertretern der woken Gesellschaft fremd zu sein. Erst der Eklat in Berlin bei der jüngsten ARD Sendung und nun das bizarre Auftreten der Frau Leandros , die als Gast in Regensburg die Gastgeberin brüskiert.
Wie bitte? Wer tritt hier denn bizarr auf, wenn nicht die Fürstin, Herre Hoeflein?
Offensichtlich haben Sie wenig bis keine Ahnung von Ihren verwendeten Fremdwörtern. Bizarr ist schon mal Ihr eigener Kommentar, aber ganz sicher nicht das Auftreten von Frau Leandros! Denn die hat nur ganz klare und deutliche Worte zu Frau Weidel geäußert. Sie war auch nicht Gast in Regensburg, sie wurde für einen Auftritt verpflichtet! Frau Leandros hat mehr Anstand gezeigt als Frau Weidel und die Dame Gloria vTT, Herr Höflein! Wissen Sie überhaupt, was woke bedeutet? Offensichtlich nicht, denn es bedeutet Wachsamkeit für Diskriminierung und Missstand. Und wie ich aus Ihren Kommentaren immer wieder lesen kann, verwenden Sie gerne Begriffe, von denen Sie keine Ahnung haben.
Warum soll Frau Leandros vor einer Neo-Faschistin auftreten? Respekt vor dieser mutigen Frau.
Hut ab vor Frau Leandros, denn sie sagte (aus diesem Artikel), Leandros öffentlich, stehe für Vielfalt, Toleranz, Menschenwürde, Menschenrechte und Internationalität Herr Jochen Hoeflein: anscheinend sind diese alle Fremdwörter für Sie. Und wer jetzt jetzt wen brüskiert?
Frau Leandros ist eine ehrenwerte Frau, im Gegensatz zu Frau von Thurn und Taxis. Warum macht man Leute mit bizarren Vorstellungen wie Alice Weidel salonfähig? Sicherlich, sie wurde in einer demokratischen Wahl in den Bundestag gewählt. Aber bitte die Dreißiger Jahre des letzten Jahrhunderts nicht vergessen …
... die 30 iger Jahren des letzten Jahrhunderts. Da war ein Künstler aus der Wiener Kunstszene, ein Judenhasser, ein Kapitalismushasser, ein Sozialist, ein Herrscher über die Massen, jeder der gegen ihn war, wurde zum Feind, auf den Weg an die Spitze, der uns ins Verderben führte. Frau Weidel ist für individuelle Freiheit eines Jeden.... das Gegenteil von Sozialismus....
Frau Weinl, Frau Weidel gesteht jedem die Freiheiten zu, die ihr in den Kram passen. Alles andere wird abgeschafft, muss weg. Wo bleibt die individuelle Freiheit von einem Asylsuchenden? Von einem Geflüchteten? ja stimmt, der hat die Freiheit remigriert zu werden. Und der, der ihn unterstützt hat, darf gleich mitgehen. Ist das die individuelle Freiheit eines jeden?
