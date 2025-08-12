Eklat bei Gloria: Nun beschimpft die Fürstin Sängerin Vicky Leandros

Ihre Mails unterschreibt Fürstin Mariae Gloria, so die Selbstbezeichnung auf der Thurn und Taxis-Homepage, gerne mit „Gloria TT“. Es fehlt nur ein „N“ zu TNT, dem Sprengstoff. „Gloria TNT“, das würde passen. Seit Jahrzehnten schließlich ist die Adelige bekannt für Explosives. Einiges, was sie sagt oder tut, wird da schnell zum Skandal. Wie nun wieder – und wieder bei den Schlossfestspielen in Regensburg, deren Schirmherrin Gloria ist und für die das Thurn und Taxis-Schloss St. Emmeram die prächtige Kulisse bildet.

Am Montag vergangener Woche also trat Schlagersängerin Vicky Leandros („Theo, wir fahr‘n nach Lodz“) auf. Und die habe, als sie in der Nacht vor ihrem Konzert von einer Einladung Alice Weidels erfahren habe, der Fürstin am Telefon klargemacht, dass die AfD-Chefin im Publikum „nicht willkommen“ sei. Denn sie, sagte Leandros öffentlich, stehe für Vielfalt, Toleranz, Menschenwürde, Menschenrechte und Internationalität. Sie wolle nicht, dass ihr Konzert politisiert werde. Gloria habe die Einladung Weidels daraufhin zurückgezogen. Berichtete die Bild und hatte damit eine schlagzeilenträchtige Geschichte.

Hatte Gloria Alice Weidel nun eingeladen oder nicht?

Die umso schlagzeilenträchtiger wurde, nachdem ein Weidel-Sprecher am Dienstag gesagt hatte: „Sie hatte eine Einladung und sie hat sich dann entschieden, lieber nicht hinzugehen.“ Und nachdem die Bild ein Foto aufgetan hatte, das Weidel „seelenruhig aus ihrer Sektflöte“ schlürfend am Montagabend an einem Tisch zeigte – neben Fürstin Gloria. Der Sprecher blieb auf Nachfrage bei seiner Aussage und schob hinterher, dass die privaten Räumlichkeiten des Schlosses nicht Teil des Festivalgeländes seien. Weidel schrieb am Mittwoch auf X, sie sei gar nicht von Gloria ausgeladen worden. Sie habe stattdessen „in den privaten Räumen des Schlosses eine wunderbare Zeit zusammen mit guten Freunden verbracht, denen die Meinungsfreiheit und Demokratie am Herzen liegen“. Und die Fürstin beschimpfte im rechtspopulistischen Onlinemedium Nius, in dem sie häufig interviewt wird, die Schlagersängerin: „Fakt ist: Vicky Leandros hat sich tatsächlich danebenbenommen, war keine Lady. Mir hat sie einen Gefallen getan, dass ich die Show nicht angucken musste“.

Gloria von Thurn und Taxis sagte einmal: Sie glaube, ein Schlossgespenst spuke auf St. Emmeram herum. Sicher ist, dass dort seit Längerem ein anderes Gespenst umgeht: das des Rechtspopulismus und Rechtskatholizismus. Deren Schnittmengen und – personelle – Querverbindungen werden immer wieder kritisch thematisiert, wie auch die Rolle, die die Fürstin in diesem Umfeld spielt. Die ist strenggläubige Katholikin und „Lebensschützerin“. 2001 etwa sagte sie, Abtreibung sei Mord, später beschrieb sie die Pille als „eine Form der Abtreibung“. Ihren Kampf für das ungeborene Leben setzte sie zuletzt auf Nius fort, wo sie sich bei „Achtung, Reichelt!“ anlässlich der Debatte über Frauke Brosius-Gersdorf äußerte. Die SPD-Kandidatin für einen Richterinnenposten am Bundesverfassungsgericht wird aufgrund ihrer Position, dass ein Schwangerschaftsabbruch aus verfassungsrechtlichen Gründen in der Frühphase rechtmäßig sein sollte, in erzkatholischen wie rechten bis rechtsextremen Kreisen seit Wochen heftig attackiert. Die AfD-Politikerin Beatrix von Storch verbreitete auf X die Falschbehauptung, Brosius-Gersdorf sei eine „linksradikale Aktivistin, die im Prinzip der Abtreibung bis zum 9. Monat das Wort redet“.

Gloria von Thurn und Taxis sagte nun bei Nius zum Thema Abtreibung, sie redete von „Kindermord“, wörtlich: „Das Problem ist, dass wir hier mit einer Ideologie zu tun haben, die mit Bevölkerungskontrolle ... und sie wollen einfach die Bevölkerungszahlen niedrig halten“. Zugleich „importieren wir aus dem globalen Süden massenhaft Menschen aus anderen Kulturen“. Wie wäre es, fragte sie, „wenn wir unsere eigenen Familien fördern würden, dann hätten wir auch wieder Nachwuchs?“

Gloria von Thurn und Taxis: „Deshalb wird die Nazi-Keule geschwungen“

Erst kürzlich hatte der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Bischof Georg Bätzing, im Interview mit unserer Redaktion mit Blick auf die Debatte um Brosius-Gersdorf von einem Kulturkampf und einer Kampagne gesprochen – und ausdrücklich klargestellt, dass die AfD nicht die Position der katholischen Kirche zum Schwangerschaftsabbruch vertrete. „Deren Verständnis von Schwangerschaftsabbruch bezieht sich auf nicht alle Teile unserer Bevölkerung, es bezieht sich auf den völkischen Teil.“ Bätzing betonte: „Es gibt keine Verbindung (der katholischen Kirche, die Red.) zu dieser Partei und ihrem Programm.“

Gloria von Thurn und Taxis selbst wies wiederholt eine Nähe zur AfD von sich. Die großen Parteien seien besorgt, weil die AfD so viele Menschen anspreche, sagte sie im vergangenen Jahr. „Deshalb wird die Nazi-Keule geschwungen“ – jeder, der keine explizit linken Positionen vertrete, werde automatisch des Rechtsextremismus bezichtigt, und dies trivialisiere den wahren Rechtsextremismus. Damals machte sie Schlagzeilen, weil sie den AfD-Politiker Maximilian Krah zu den Schlossfestspielen nach Regensburg eingeladen hatte. Er zähle zu ihren persönlichen Bekannten, hieß es. Krah hatte zuvor die Taten der SS während des Zweiten Weltkriegs relativiert.

Sängerin Vicky Leandros wird der Auftritt bei den diesjährigen Schlossfestspielen in Regensburg sicher noch lange in Erinnerung bleiben – in schlechter. Foto: Carsten Koall, dpa (Archivfoto)

Der Jugendsekretär des Deutschen Gewerkschaftsbunds für die Oberpfalz, Martin Oswald, bezeichnete Gloria damals als „eine Netzwerkerin der Rechten-Szene“. Eine Netzwerkerin ist sie zweifelsohne: So brachte sie im Jahr 2016 eine überaus gemischte, illustre Runde im Schloss St. Emmeram zusammen. Unter ihren Gästen um den erzkonservativen Kardinal Gerhard Ludwig Müller befanden sich Sven von Storch, der Mann von AfD-Politikerin Beatrix von Storch, und Michael Klonovsky, „publizistischer Berater“ der damaligen AfD-Vorsitzenden Frauke Petry. Im Falle Alice Weidels sagte Gloria dem Sender Antenne Bayern: „Sie müssen auch den ein oder anderen Exoten mit einladen, weil das macht die Sache interessanter.“ Sie halte die Politikerin für eine „sehr attraktive, eloquente Frau“. Sowie: Sie kenne die AfD-Chefin persönlich, die Einladung sei rein privat gewesen.

Zu den diesjährigen Schlossfestspielen stellte die Mittelbayerische Zeitung vor wenigen Tagen fest: „Die Gäste von Fürstin Gloria von Thurn und Taxis haben das Gefühl, dass sich das Land wieder in ihre Richtung bewegt.“ Sie freuten sich, so die Zeitung weiter, „zusammen mit dem Regensburger Bischof darüber, dass das Land offensichtlich wieder nach rechts gerückt ist“. Der Regensburger Bischof, Rudolf Voderholzer, hatte sich ganz im Sinne der Fürstin in die Debatte um Frauke Brosius-Gersdorf eingemischt und vor einem „radikalen Angriff auf die Fundamente unserer Verfassung“ gewarnt.