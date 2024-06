Blindgänger

vor 16 Min.

Fliegerbombe in Regensburg erfolgreich entschärft

In Regensburg wurde am Dienstag ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt.

Am Dienstagmorgen wurden in Regensburg eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt. Für die Entschärfung wurde in einem Radius von 700 Metern evakuiert.