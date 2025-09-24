Diese Stadt in Bayern ist Trendreiseziel für 2026

Wer einen schönen Urlaub erleben will, muss dafür nicht immer ins Ausland. Deutschland hat viele schöne Städte zu bieten. Und auch mit schönen Burgen und Schlössern kann die Republik punkten. Allein 2024 reisten nach Angaben des Statistischen Bundesamts rund 277 Millionen Menschen in Deutschland.

In einem Guide von Marco Polo wurden nun die für Trend-Reiseziele für 2026 in den Blick genommen. Für den Trendguide 2026 haben Dutzende „Marco Polo“-Autorinnen und -Autoren Vorschläge eingereicht, wie die Deutsche Presse-Agentur berichtete. Die Redaktion entwickelte eine Shortlist; eine sechsköpfige Jury traf die finale Auswahl. Unter 40 weltweiten Reisezielen kommen auch sieben Trendziele vor. Eine dieser Städte liegt in Bayern.

Regensburg: Eine facettenreiche Stadt

Die bayerische Stadt, die die Jury überzeugen konnte, liegt in der Oberpfalz. Besonders zeichnet sie sich aus durch ihren gut erhaltenen mittelalterlichen Stadtkern: Regensburg gehört seit 2006 zum UNESCO-Welterbe und ist bekannt für die verwinkelten, charmanten Gassen und Sehenswürdigkeiten wie den Dom und die Steinerne Brücke. 150.000 Einwohner leben in der Stadt in der Oberpfalz, die als deutschlandweit am besten erhaltene mittelalterliche Großstadt gilt. Einst war sie blühende Handelsmetropole und politisches Zentrum des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation.

Die Walhalla ist ein beliebtes Ausflugsziel. Foto: Armin Weigel, dpa (Archivbild)

Und was gibt es in Regensburg zu entdecken? Wer der Stadt noch keinen Besuch abgestattet hat, sollte schleunigst die Taschen packen: Die Stadt hat nicht nur den mittelalterlichen Stadtkern mit der Steinernen Brücke zu bieten, die 310 Meter lang ist. Auch der Regensburger Dom St. Peter, erbaut im gotischen Stil, ist sehenswert. Der Sakralbau gehört zu den bedeutendsten gotischen Kathedralen Deutschlands.

Die Steinerne Brücke führt über die Donau zur Altstadt von Regensburg. Foto: Armin Weigel, dpa (Archivbild)

Das fürstliche Schloss St. Emmeram, der Wohnsitz von Fürstin Gloria von Thurn und Taxis, liegt im Süden der Altstadt und hat weit über 500 Räume. Dazu gehört eine große Klosteranlage. Beliebte Ziele sind auch die Walhalla auf dem Bräuberg in Donaustauf und der Donaudurchbruch, eine mehrere Kilometer lange Engstelle des Donautals zwischen Kelheim und dem Kloster Weltenburg, wo der Fluss durch hohe Steilwände hindurchfließt.

Top Reiseziele: Diese deutschen Städte sind unter anderem dabei

Aber auch andere deutsche Städte haben es ins Ranking geschafft, so etwa eine Stadt an der Donau. „Ulm und die Schwäbische Alb überraschen mit Untergrund-Abenteuern in Tropfsteinhöhlen, idyllischen Radtouren am Donauradweg und Bierwanderungen“, heißt es zur Erklärung auf der Webseite von „Marco Polo“.

Hamburg hat es auch auf die Liste geschafft. Foto: Friedemann Kohler, dpa (Archivbild)

Und auch Hamburg schaffte es auf die Liste. „Marco Polo“ empfiehlt einen Besuch etwa des Bunkers St. Pauli und des Montblanc Hauses. Wen es doch ins Ausland treibt, sollte laut Guide einmal die Zotter Schokoladenwelt oder die barocke Klosterbibliothek von Admont in der Steiermark in Österreich besuchen. In Südamerika liegt die Hauptstadt von Uruguay vorn: Montevideo begeistere mit Fahrradwegen, seiner bunten Architektur und einem ausgezeichneten Blick über Stadt und Küste vom Mirador Panorámico. Dänemarks zweitgrößte Stadt Aahrhus und das Schweizer Städtchen Basel stehen auch auf der Liste – höchste Zeit, die nächste Reise zu planen.