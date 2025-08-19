Männergruppe schlägt in Regensburg auf 28-Jährigen ein und stiehlt sein Handy

In Regensburg hat die Polizei vier Männer nach einem Gewaltausbruch festgenommen. Wie die Beamtinnen und Beamten nun berichteten, sei ein 28-Jähriger am Freitagfrüh mutmaßlich von einer Männergruppe zusammengeschlagen worden, als eine Auseinandersetzung eskaliert sei.

28-Jähriger leiht Männergruppe sein Feuerzeug und wird mit Glasflaschen angegriffen

Nach Schilderung der Polizei begegnete der Mann der Gruppe aus vier Männern im Alter von 20 bis 27 Jahren in der Nähe einer Bushaltestelle. Dort habe er ihnen kurzzeitig sein Feuerzeug überlassen wollen, es jedoch nach Aufforderung nicht mehr wiederbekommen.

Stattdessen seien die vier Männer auf den 28-Jährigen losgegangen. Laut dem Bericht hätten sie mehrfach mit Glasflaschen zugeschlagen. Einer der Angreifer sei außerdem mit Pfefferspray auf den 28-Jährigen losgegangen. Der Mann habe zwar fliehen können, dabei allerdings sein Handy verloren. Bei dem Versuch, das Gerät zurückzuholen, sei er von der Männergruppe erneut attackiert worden.

Polizei findet Tatverdächtige kurz nach Prügelei in Regensburg auf einer Parkbank

Nach einer kurzen Fahndung habe die alarmierte Polizei die vier Tatverdächtigen auf einer Parkbank festnehmen können. In Besitz der Gruppe habe sich auch das gestohlene Handy befunden. Außerdem hätten die Einsatzkräfte bei einem der Männer Bargeld in Höhe von rund 1000 Euro und Goldschmuck entdeckt. Das mutmaßliche Diebesgut sei sichergestellt worden. Ein Ermittlungsrichter habe gegen drei Tatverdächtige Haftbefehl erlassen. Die Männer müssten sich nun einem Ermittlungsverfahren stellen.